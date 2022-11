Kelly Ripa devient copropriétaire d’un club de football italien

Kelly Ripa et son mari Mark Consuelos ont acheté une participation dans le club de football italien ASD Campobasso 1919. Le duo est devenu le dernier groupe hollywoodien à investir dans une équipe de football étrangère.

Le club italien participe actuellement à l’Eccelenza, le cinquième niveau de la pyramide du football du pays. Campobasso a joué dans le troisième niveau de l’Italie, la Serie C, la saison dernière. Cependant, des irrégularités financières de l’ancien propriétaire ont rendu le club inéligible. Campobasso s’est également vu refuser l’entrée dans la Serie D de quatrième niveau pour la campagne en cours.

Maintenant, le club doit essentiellement redémarrer. Malgré cela, Campobasso a signé d’anciens joueurs de Serie C et Serie D avant la campagne 2022/23. Actuellement, Campobasso dirige l’Eccellenza, le cinquième niveau du football italien.

Kelly Ripa et Mark Consuelos ont vu une opportunité avec un club de football italien

“Le projet Campobasso est la quintessence de l’histoire de l’opprimé”, a déclaré Consuelos à Sportico. “Quand j’ai entendu l’histoire de ces fans risquant de perdre le sport qu’ils aiment, Kelly et moi avons voulu nous impliquer et faire partie de la solution. C’est une histoire de rédemption, de renaissance et d’espoir qui se jouera sur les terrains de football italiens, et nous sommes vraiment fiers de jouer un rôle en tant que copropriétaires.

Malgré son enthousiasme, Consuelos a admis qu’il ne savait rien du club auparavant. “J’ai littéralement dû chercher sur Google sur la carte pour savoir où il se trouve”, a déclaré Conseulos. L’acteur a été approché par le président du groupe d’investissement, Matt Rizetta, avant le début de la saison.

Campobasso a été fondé en 1919 et a déjà disputé cinq saisons consécutives en Serie B dans les années 1980. Le plus haut niveau que le club ait jamais terminé dans les ligues italiennes est le septième de la Serie B de deuxième niveau. Basé à environ 90 miles au nord-est de Naples, la victoire la plus célèbre de Campobasso est survenue contre la Juventus dans la compétition Coppa Italia.

Consuelos a de grands espoirs pour l’avenir avec son nouveau club. “Les choses se présentent bien”, a déclaré Consuelos. « Je ne veux pas porter la poisse. Tout le monde a peur quand je commence à dire ça au sein du groupe, mais on est promu en quatrième division. Cette [is] ma première aventure dans le football, et mon équipe sera promue.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire