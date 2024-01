Kelly Ripa a peur de se faire coiffer après la coupe de Carol Brady

Pour Kelly Ripa, une visite au salon est un véritable hairum scarum.





L’animatrice de talk-show a parlé de ses problèmes en suspens pour se faire couper les cheveux dans l’épisode de mercredi de Vivez avec Kelly et Mark, blâmant à la fois l’entretien du style et une précédente côtelette à la Carol Brady pour sa peur du fauteuil de barbier.





Ripa a spécifiquement abordé ses problèmes liés à la coupe de cheveux courts et le regret inévitable qu’elle éprouve une fois qu’elle l’a fait. “Oui, je veux me faire couper les cheveux jusqu’à ce que j’obtienne la coupe”, a déclaré Ripa, selon les GENS. “Parce qu’une fois que j’ai eu la coupe de cheveux, je dois la maintenir. Et quand vos cheveux sont de cette longueur, c’est une bonne longueur de queue de cheval. Donc, quand je viens au travail, mes cheveux sont coiffés pour moi et ça a l’air bon.”





L’animatrice a également cité des photos d’elle du lycée comme exemple de son propre manque de compétences pour se coiffer.





Son co-animateur et mari, Mark Consuelos, a ensuite évoqué une coupe de cheveux quelques années auparavant, qu’il avait suggérée, faisant référence au look de Michelle Pfeiffer à l’époque. La coupure s’est avérée plutôt désastreuse. “Cela a fini par ressembler à Carol Brady, et je n’ai tout simplement pas compris comment c’est arrivé”, a-t-il déclaré. “Je me suis dit : ‘Attendez, que s’est-il passé, j’ai vu Michelle Pfeiffer il y a cinq minutes ! Maintenant, c’est Carol Brady !’ Alors maintenant, quand tu me demandes, je dis : ‘Bébé, fais ce que tu veux faire. Fais juste ce que tu veux faire.'”





Bien que Ripa ait réfuté qu’il l’empêchait indirectement de céder à son envie de se couper les cheveux. “Non, ce n’est pas ce que vous dites”, a-t-elle ajouté. “Ce qu’il dit, c’est : ‘Faites ce que vous voulez, mais sachez simplement que vous allez être malheureux dès que vous vous couperez les cheveux.’ C’est ce que vous dites. Donc ça me décourage.”





Ripa a également demandé que des exemples de coupes de cheveux reflètent une plus grande diversité d’âges et la réalité des limites et des défis en matière de style des femmes. Elle a spécifiquement évoqué la tendance actuelle du « bixie », un raccourci qui est un mélange de bob et de lutin.





“Tout d’abord, ils n’utilisent jamais de personnes de plus de 20 ans pour ces activités”, a-t-elle déclaré en brandissant une photo d’une femme avec un bixie. “Alors regarde comme elle est mignonne. Tendance, magnifique, magnifique. Magnifique, incroyable. Eh bien, ce que je veux qu’ils me montrent, c’est la photo de ces femmes dans la nature, seules, sans l’aide d’un coiffeur après avoir Je me suis réveillé le matin et je me suis montré à quoi ressemblent mes cheveux. Montre-moi à quoi ressemblent mes cheveux une fois qu’ils ont pris la forme de l’oreiller et du drap. Ou du chapeau – il fait froid maintenant.





Ripa a actuellement les cheveux plus longs, mais on verra si elle est séduite par la popularité du bixie. Après tout, avec un talk-show quotidien, à quelle fréquence doit-elle se coiffer elle-même ?





