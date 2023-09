Kelly Osbourne s’est cachée avec Ozzy pendant neuf mois pour éviter d’avoir honte de son corps pendant sa grossesse

Kelly Osbourne a passé les neuf mois de sa grossesse cachée – et elle n’a aucun regret.

« Je suis restée assise avec mon père pendant neuf mois dans une maison et j’ai eu la meilleure grossesse de tous les temps », a déclaré la fille du rockeur Ozzy Osbourne et de la personnalité de la télévision Sharon Osbourne à Fox News Digital.

« Nous nous sommes bien amusés », a déclaré le joueur de 38 ans. « Nous l’avons vraiment fait. Mais il n’était pas question que je sorte et que les gens me voient et me fassent honte parce que j’étais si grand. »

La star de télé-réalité a accueilli son premier enfant avec le musicien de Slipknot Sid Wilson fin 2022. Elle fait désormais équipe avec sa famille pour « The Osbournes Podcast », dont la première aura lieu le 12 septembre. Dans la série relancée, les Osbournes discutent franchement de l’actualité et regardent en arrière. à leur vie à Hollywood.

Alors qu’Osbourne était impatiente de devenir mère, elle était terrifiée à l’idée de faire face à l’examen public à cause de son baby bump grandissant.

« J’ai été humilié par les médias depuis l’âge de 14 ou 15 ans », a expliqué Osbourne. « J’étais connue comme la fille potelée d’Ozzy. Ils faisaient toujours des commentaires sur mon corps et sur mon apparence. Et je voulais juste être moi-même. Je ne voulais pas être la plus jolie fille de la pièce, mais j’étais pénalisée parce que Je ne l’étais pas. C’est une de ces choses où je suis tout à fait satisfait de mon apparence et je suis heureux de moi-même et de ce que je suis en tant que personne, mais les autres ne le sont pas. Et c’est leur faute. Ce n’est pas ma faute. « .

« Mais les gens doivent comprendre que nous sommes responsables de nos paroles », a-t-elle déclaré. « Ce n’est pas parce que vous êtes derrière un clavier que ça va. Et je pense qu’il devrait y avoir plus de lois et de règles contre ce que les gens peuvent faire à une autre personne. [online]. C’est horrible. »

« Parfois, la section commentaires de mes réseaux sociaux, vous ne pouvez tout simplement pas la regarder parce que, tout comme il y en a beaucoup de méchants, il y en a de gentils, et les gens disent des choses vraiment adorables, mais votre esprit ne se concentre pas là-dessus. Vous Concentrez-vous sur les problèmes que vous avez. Cela peut vous faire dérailler toute la journée, la semaine ou le mois.

Osbourne a déclaré qu’elle essayait de ne laisser aucun commentaire sur son poids ni aucune spéculation sur la question de savoir si elle avait fait du travail ou non. Mais certains jours sont meilleurs que d’autres.

« Je ne mentirai pas et ne dirai pas qu’il n’y a pas certains jours où je me dis : ‘Putain, c’est méchant' », a-t-elle déclaré.

Alors qu’Osbourne a initialement partagé deux photos d’elle tenant une échographie pour annoncer sa grossesse, elle n’a révélé aucun cliché de son ventre grandissant à ses 2,5 millions de followers sur Instagram.

Au cours de son troisième trimestre, on lui a diagnostiqué un diabète gestationnel, a rapporté le magazine People. Selon le média, elle a réduit sa consommation de sucre transformé pour faire face aux symptômes de prise de poids, de fatigue et de gonflement des chevilles.

« Je me suis cachée pendant neuf mois quand j’étais enceinte parce que je ne voulais pas ce qu’ils ont fait à Jessica Simpson quand elle était enceinte. [to happen to me] », a déclaré Osbourne à propos de la honte impitoyable de la star.

« Je pense que c’était dégoûtant », a déclaré Osbourne. « Je pense toujours que c’est dégoûtant. C’est horrible, absolument horrible. Elle était enceinte. À quoi es-tu censée ressembler quand tu es enceinte ? »

« Rihanna a changé la donne en matière de style de grossesse d’une manière tellement magique », a déclaré Osbourne à propos des looks de maternité audacieux de la chanteuse lors de ses deux grossesses.

« Je pense que ce qu’elle a fait était incroyable, mais toutes les filles ne sont pas Rihanna », a poursuivi Osbourne. « J’ai vraiment ressenti la pression [to lose weight after giving birth]. Et j’ai cédé à 100% à la perte de poids du bébé. Je suis heureux de l’avoir perdu, mais c’est parce que je ne voulais pas être harcelé. »

Lors d’une apparition sur « Red Table Talk » en 2021, Osbourne a parlé de son désir d’avoir des enfants et de son sentiment de « retard » parce qu’elle luttait contre la toxicomanie. Elle avait déjà rechuté après près de quatre ans d’abstinence. En 2022, elle a fêté un an de sobriété.

« J’ai rencontré un obstacle sur la route et j’ai repris le traitement parce que je devais aller à la racine de mes problèmes de santé mentale », a expliqué Osbourne. « Et je l’ai fait. Et nous en parlons très ouvertement [on the podcast]. Nous avons tous eu des problèmes de santé et de santé mentale dans cette famille. C’est très important pour nous d’en parler et de partager ce que nous avons vécu parce que cela aide à se débarrasser de la stigmatisation et à faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls. »

Osbourne a révélé qu’être maman de son fils, Sidney, lui avait donné une nouvelle vie. Elle a souligné qu’Ozzy et Sharon sont des grands-parents adorés.

« J’ai appris que j’étais capable de faire un million de choses à la fois et je pensais que non », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point j’aime mon fils. Je sais que tu aimes ton bébé – c’est censé arriver. Mais je l’aime plus que je n’aurais jamais cru pouvoir aimer. C’est le sentiment le plus incroyable. » dans le monde. J’adore être maman.

« J’adore tous les trucs de maman », a-t-elle dit. « Je suis à deux secondes d’avoir une coupe de cheveux Karen et une mini-fourgonnette familiale parce que j’aime tout ce qui a trait à la maternité. Même quand je suis fatiguée et couverte de vomi et que je n’ai pas dormi, ou que nous sommes toutes les deux malades, chaque fois une partie est toujours incroyable. «