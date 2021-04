Kelly Osbourne parle de son récent manque de sobriété.

La fille d’Ozzy et Sharon Osbourne, âgée de 36 ans, a révélé qu’elle avait rechuté de l’alcool après près de quatre ans d’abstinence à la suite d’une « dépression nerveuse » lors du verrouillage de la pandémie COVID-19.

« Je ne sais pas pourquoi ma dépression nerveuse s’est produite à la fin du lock-out, je l’ai fait jusqu’au bout, tout était super et ma vie était parfaite », a-t-elle déclaré dans une interview avec Extra Tuesday. « Je suis cette fille qui, quand tout va bien, je dois (exploser) un peu et rendre tout un peu pire dans ma vie. »

La juge « Project Runway Junior » a déclaré qu’elle s’était convaincue qu’elle n’était plus « accro » après avoir connu une série de hauts personnels, y compris « tous mes objectifs de carrière se produisant » et avoir atterri un « petit ami incroyable ».

Mais la star a déclaré que sa récente rechute a confirmé qu’elle devra se battre pour sa sobriété « pour le reste de ma vie », ajoutant: « Cela ne sera jamais facile ».

«Je suis une toxicomane et j’avais pensé que j’avais assez de temps à mon actif et que je pourrais boire comme une personne normale, et il s’avère que je ne peux pas et que je ne serai jamais normale», a-t-elle déclaré. «Je ne sais pas pourquoi j’ai même essayé. Ce n’est pas pour moi et cela m’a pris quelques jours et j’étais comme si c’était fini, je ne faisais pas ça.

Osbourne a dit qu’elle « était claire » et a décidé de rendre publique sa rechute pour aider les autres en « partageant ce que vous pouvez traverser », au lieu de souffrir en silence.

Osbourne a d’abord partagé qu’elle avait rechuté la semaine dernière.

« C’est un peu difficile pour moi d’en parler, mais je vous ai toujours promis que je serai toujours honnête avec vous sur où je suis et ce qui se passe sur mon chemin vers le rétablissement », a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée. sur son histoire Instagram. « J’ai rechuté. Je n’en suis pas fier. Mais je suis de retour sur la bonne voie. »

L’ancienne star de « Fashion Police » a été ouverte sur sa lutte contre la toxicomanie et l’alcool et a reçu plusieurs traitements en cure de désintoxication. Osbourne a annoncé qu’elle était sobre un an en août 2018 après une rechute.

Osbourne a déclaré dans l’interview avec Extra qu’elle est « sobre aujourd’hui » et qu’elle sera « sobre demain », ajoutant que la sobriété « n’est vraiment qu’un jour à la fois ».

