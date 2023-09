Kelly Osbourne réagit aux rumeurs de chirurgie plastique après une perte de poids – Hollywood Life

Crédit d’image : ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/Shutterstock

Kelly Osbourne vient de répondre aux rumeurs selon lesquelles sa perte de poids notable serait due à la chirurgie plastique. « Je n’ai jamais subi de procédure telle que la chirurgie plastique », a-t-elle déclaré au Courrier quotidien lors d’une interview publiée le 5 septembre. « Il y a des choses que j’ai vraiment envie de faire quand je serai plus grande, mais j’ai trop peur, n’est-ce pas ? » Sa mère Sharon Osbourne, 70 ans, a convenu lors de l’entretien commun. « Oh, c’est une lâche! » Sharon a plaisanté. « Une mauviette ! »

Kelly a cependant admis avoir du Botox. «J’ai pris du Botox, c’est tout», a-t-elle expliqué. «C’est bizarre, parce que maintenant que j’ai perdu du poids, tout le monde critique et essaie de comprendre ce que j’ai fait, et en réalité, je viens de perdre du poids. C’est juste la forme de mon visage !

Elle a également évoqué sa précédente opération de perte de poids. « Et tout le monde sait que j’ai subi une opération chirurgicale de perte de poids, et ce fut l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises », a déclaré Kelly. « Mais il y a tout un truc à ce sujet : ‘Eh bien, tu ne l’as pas fait de la bonne manière.’ Il n’y a pas de bonne manière. Le chemin vers le bonheur est différent pour chacun, et je pense qu’au lieu de séparer le voyage, ils devraient simplement être heureux que vous ayez atteint votre destination.

Kelly a récemment avoué qu’elle avait fait des efforts extrêmes pour cacher sa grossesse avec son fils. Sydneyqu’elle a accueilli en novembre 2022 avec son petit ami Sid Wilson. Après avoir partagé une photo de son corps après l’accouchement en août, un adepte a demandé catégoriquement si elle avait fait travailler son visage et son cou. « Vous avez l’air très différent », a écrit le troll. « Je n’ai jamais vu non plus de photo de vous enceinte, avez-vous engagé une mère porteuse pour porter votre enfant ? Merci pour votre transparence.

Kelly a répondu que « c’est juste à cause de la perte de poids » et a noté : « Il n’y a pas de photos de moi enceinte parce que je me suis cachée pendant 9 mois parce que je ne voulais pas grossir.