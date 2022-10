Kelly Osbourne montre son ventre rond à la fête d’anniversaire de Sharon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : APEX/MEGA

Kelly Osbourne avait un plus-un pour Sharon Osbourne70e anniversaire de vendredi (7 octobre) : son ventre grossit. La enceinte Kelly, 37 ans, a assisté à la Gatsby le magnifique-soirée à thème organisée en l’honneur de sa mère tout en portant une tenue violette glamour, une robe assortie à ses mèches lavande. La future maman a opté pour un long collier de perles autour du cou et un bandeau noir inspiré des années 20. Son maquillage comportait des yeux sombres et inquiétants et une lèvre teintée de violet. Alors que Kelly quittait la fête, elle est entrée dans une camionnette en attente, révélant qu’elle avait opté pour des chaussures confortables ce soir-là.

L’ami et guitariste d’Ozzy, Zakk Wyldede Korn Jonathan Daviset Rage Against the Machine Tom Morello assisté à la fête, par Conséquenceavec Sharon et Ozzy Osbourne d’autres enfants, Aimée et Jack Osbourne. Au cours de la soirée, Kelly a invité le groupe à jouer de James Arthur “Say You Won’t Let Go” pendant qu’Ozzy, 73 ans, et Sharon dansaient lentement ensemble. Un chœur de “Awwws” des participants a suivi. “Tous mes souhaits dans une seule pièce. Mon cœur est plein », Sharon a légendé une vidéo IG du moment.

La star de Kelly a annoncé pour la première fois qu’elle était enceinte en mai. “Je sais que j’ai été très calme ces derniers mois, alors j’ai pensé que je partagerais avec vous tous pourquoi”, a déclaré Kelly en légende d’un message IG d’elle tenant une échographie. “Je suis ravie d’annoncer que je vais être maman. Dire que je suis heureux ne suffit pas. Je suis ravi.

Au début, elle n’a pas nommé le père, mais depuis, elle a confirmé que son petit ami, le tourne-disque de Slipknot Sid Wilson, est le papa. Peu de temps après avoir annoncé son bébé, Kelly a fait ses débuts avec sa bosse en s’asseyant pour un épisode de septembre de Discussion de table rouge.

Kelly a également partagé qu’elle attend un fils. Quelques jours avant la fête de sa mère, Kelly s’est assise avec Divertissement ce soir pour discuter de Sharon et Ozzy Osbourne déménagement au Royaume-Uni, maternité, etc. Kelly a partagé qu’elle allait avoir un garçon, mais a noté qu’Ozzy “avait dit à tout le monde le sexe de mon bébé avant que j’en ai eu l’occasion, et je me suis dit:” Aww papa, allez. Comme, allez. Mais je dirai que chaque jour, il fait cette petite chanson et cette petite danse sur son excitation, et il est tellement excité que ce soit un garçon. C’est le premier – de moi et de mon frère, c’est le premier garçon, donc, il est comme planifier toutes ces choses.