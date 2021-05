KELLY Osbourne a critiqué les rumeurs de chirurgie plastique « stupides ».

Cependant, l’homme de 36 ans a admis avoir reçu «quelques injections».

8 Kelly a critiqué les rumeurs de chirurgie plastique « stupides » Crédit: Instagram / Kelly Osbourne

8 Elle a admis avoir eu « quelques injections » Crédit: Instagram / Kelly Osbourne

Le lundi, Kelly a partagé un clip sur Instagram dans lequel elle a abordé les rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une chirurgie plastique au visage.

Après avoir expliqué qu’elle se faisait coiffer et se maquiller, Kelly a dit à ses abonnés: «Je veux juste aborder un sujet dont vous parlez tous parce que je suis toujours très honnête et très franc sur ce que j’ai fait à mon corps et qui je suis.

«Et je n’ai pas subi de chirurgie plastique.

« Je n’ai jamais rien fait sur mon visage à part quelques injections dans mes lèvres, dans ma mâchoire et dans mon front ici. »

Comme une maquilleuse s’est maquillée, elle a continué: « Je ne mens pas, mais merci pour les compliments. »

8 Kelly a souligné où elle a eu des injections Crédit: Instagram / Kelly Osbourne

8 Elle a ajouté qu’elle ne « ment pas » Crédit: Instagram / Kelly Osbourne

Le clip s’est conclu avec Kelly souriant pour la caméra alors qu’elle plaçait sa main sous son menton.

Ozzy et Sharon OsbourneLa fille de sa fille a légendé le message: «Écrasons ces rumeurs stupides !!!

Un autre sujet sur lequel Kelly a été ouverte avec ses fans est son parcours de perte de poids.

En décembre, elle devait arrêter les spéculations selon lesquelles elle est passée sous le couteau après sa perte de poids de 85 lb.

Elle a dit à ses détracteurs: « Je veux faire quelque chose de très clair. Je ne suis pas une menteuse. Je n’ai jamais subi de chirurgie plastique. Du moins pas encore !!!!

8 Kelly avait déjà mis fin aux rumeurs de chirurgie plastique en décembre Crédit: Instagram

8 Elle avait déjà perdu 85 livres Crédits: WireImage – Getty

«La seule chose que j’avais faite [was] un peu de Botox dans mon front et ma mâchoire. Et j’ai eu ma lèvre supérieure injectée. C’est ça. »

Les commentaires sont venus des mois après que Kelly a admis secrètement subissant une chirurgie de perte de poids « manchon gastrique » pour l’aider à perdre 85 livres.

Elle a ouvert pendant le Hollywood Raw avec Dax Holt et Adam Glyn podcast: « J’ai subi une intervention chirurgicale, je ne me soucie pas de ce que quelqu’un a à dire.

«Je l’ai fait, j’en suis fier, ils peuvent sucer la merde. J’ai fait la manche gastrique.

« Tout ce qu’il fait, c’est changer la forme de ton estomac. J’ai eu ça il y a presque 2 ans. Je ne mentirai jamais jamais à ce sujet. C’est la meilleure chose que j’aie jamais faite. »

8 Kelly est la fille de Sharon et Ozzy Osbourne Crédit: Reuters

L’ancien de la police de la mode a poursuivi: « Je veux être très clair sur ce type de chirurgie que j’ai eu. Je n’ai pas eu de pontage gastrique.

«Le genre de chirurgie que j’ai eue… si vous ne travaillez pas et que vous ne mangez pas bien, vous prenez du poids. Tout ce que cela fait, c’est vous déplacer dans la bonne direction. […]

« Ce que les gens ne réalisent pas, c’est que cela supprime cette hormone que si vous avez des problèmes de dépendance, cela arrête votre envie et cela vous empêche de manger émotionnellement, ce qui est un énorme problème pour moi. »