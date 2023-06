Kelly Osbourne claque le prince Harry lors d’un podcast Rant – Hollywood Life

Voir la galerie





Kelly Osbourne s’est éteint Prince-Harryet l’a appelé pour toujours « gémir » et « se plaindre », quand elle est apparue sur le Je l’ai eu podcast. Au cours de l’épisode, qui est sorti le 20 juin, Kelly, 38 ans, a donné son opinion honnête sur le duc de Sussex, 38 ans, et ses luttes dont il a ouvertement discuté. « Je pense que Harry est fou ****** tw **. Je le fais », a déclaré Kelly, ce qui a incité les hôtes Jennifer Welch et Angie « Pumps » Sullivan craquer. Et ce n’était que le début de la folle diatribe de Kelly !

« C’est un gémissement, des ailes, des plaintes, malheur à moi, je suis le seul à avoir eu des problèmes mentaux. Ma vie était si dure », a déclaré Kelly à propos de Meghan Marklele mari de. « La putain de vie de tout le monde est dure. Tu étais le prince d’un putain de pays qui s’est déguisé en putain de nazi et maintenant tu essaies de revenir en pape ? La star de la télévision britannique a conclu sa diatribe en disant à Harry de « le sucer ».

Les commentaires de Kelly sur Harry sont devenus viraux sur Internet, et certains fans ont applaudi Kelly pour sa diatribe, tandis que d’autres ont critiqué Kelly pour avoir été si dur envers Harry compte tenu de ce qu’il a traversé. Le père de deux enfants a lutté avec sa santé mentale et a été ouvert sur la façon dont la perte de sa mère princesse Diana à un si jeune âge l’a affecté.

Kelly n’est en fait pas le premier membre de sa famille à s’en prendre à Harry. Sa mère Sharon Osbourne a été tristement abandonné de Le discours en 2021 pour avoir défendu son amie Piers Morgan qui a fait des commentaires racistes sur la femme de Harry. Après sa sortie du talk-show, Sharon est apparue sur Temps réel avec Bill Maher et a appelé Harry « le garçon de l’affiche » pour « le privilège blanc ». Elle a poursuivi en disant: « Alors vous savez, il est assis là et dit » papa l’a coupé et il n’est plus sur le salaire « , et il se moquait de ça. Vous ne pouvez pas ressentir d’empathie pour cela parce que vous êtes un jeune homme en bonne santé, brillant et instruit. Vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Votre vie vous appartient.

Comme les fans le savent, Harry et Meghan vivent actuellement en Californie avec leurs deux enfants et ont ouvertement discuté de leur expérience négative avec la famille royale. Ils se sont prononcés pour la première fois contre la famille dans une interview de 2021 avec Oprah Winfrey. Ils ont ensuite publié une série de docu en décembre 2022, qui est allé plus en profondeur dans l’explication de leurs luttes avec la vie sous la monarchie. Harry a en outre partagé l’histoire de sa vie dans un mémoire révélateur, DE RECHANGEsorti en janvier 2023.

