Kelly Osbourne appelle maman Sharon pour avoir révélé le nom de son bébé – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Sharon Osbourne a confirmé mardi que sa fille, Kelly Osbourne38 ans, a donné naissance à un petit garçon nommé Sidney – et Kelly n’en est pas contente. La star de télé-réalité et designer a profité de son histoire Instagram un jour après que Sharon, 70 ans, a partagé la nouvelle passionnante de l’épisode du 3 janvier de The Talk Royaume-Uni et a posté un message apparemment pointu en représailles. “Je ne suis pas prête à le partager avec le monde”, a-t-elle écrit avec du texte blanc sur fond violet. “Ce n’est la place de personne mais la mienne de partager des informations sur mon bébé.”

Sidney est le premier bébé de Kelly avec elle Nœud coulant petit ami musicien, Sid Wilson45. Quand elle était sur Le discours, Sharon a souri en discutant du nouveau membre de la famille. «Ils vont tellement bien. Tellement génial », a-t-elle déclaré. Elle s’est également dite d’être “si fière” de sa fille.

Kelly a annoncé sa grossesse via un selfie avec ses photos d’échographie qu’elle a partagées sur Instagram en mai. “Je sais que j’ai été très silencieuse ces derniers mois, alors j’ai pensé que je partagerais avec vous tous pourquoi … Je suis ravie d’annoncer que je vais être maman”, a-t-elle écrit. « Dire que je suis heureux ne suffit pas. Je suis ravi !”

On soupçonnait l’ancien Police de la mode l’hôte a accouché début novembre, alors que Page 6 a rapporté le 6 novembre que Kelly était en route pour l’hôpital pour accoucher et “allait bien”. Elle a gardé un profil bas depuis et n’a fait aucune annonce de naissance, mais a été aperçue en train de faire du shopping dans un magasin pour bébés le mardi 29 novembre à Sherman Oaks, en Californie, visiblement sans bosse de bébé.

En octobre 2021, une personne proche des Osbournes a déclaré HollywoodLa Vie que le père de Kelly, Sabbat noir bascule Ozzy Osbourne, était ravie d’accueillir un garçon dans la famille. “Kelly est ravie d’avoir un garçon et est si heureuse de pouvoir donner à Ozzy son tout premier petit-fils entre elle et Jack”, ont-ils déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Ozzy adore ses petites-filles, mais avoir un garçon va être très spécial pour toute la famille.”

Le fils d’Ozzy et Sharon, Jack Osbournea quatre filles et vient d’accueillir sa quatrième, Érable Artemis Osbourneen juillet 2021.

Avant cela, un autre initié a laissé HollywoodLa Vie sachez que Sharon donnait à Kelly tous les conseils parentaux qu’elle pouvait pour la préparer à son nouveau rôle spécial. “Kelly a reçu une tonne de conseils maternels de Sharon, qui s’assure que sa fille est prête à être maman”, a déclaré la source. HL EXCLUSIVEMENT. “Elle lui donne des conseils sur la façon de manger, de dormir, de s’habiller, de faire de l’exercice, de faire et de ne pas faire, et bien plus encore.”

