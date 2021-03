Kelly Neelan en overdose d’horreur après que Simon Barlow lui ait vendu sa drogue

KELLY Neelan souffre d’une overdose d’horreur après que Simon Barlow ait vendu sa drogue la semaine prochaine à Coronation Street.

Le feuilleton ITV a lancé un nouveau scénario majeur alors que Simon – qui est joué par Alex Bain – est entraîné dans le monde du trafic de drogue.

Les téléspectateurs savent que Simon a été manipulé pour s’endetter par le trafiquant de drogue Jacob – et forcé de vendre de la drogue pour rembourser ce qu’il doit.

Mais la semaine prochaine, ses singeries mettront son amour Kelly en danger lorsqu’il lui fournira de la drogue.

Les téléspectateurs verront Asha essayer de surprendre Nina avec une nuit à l’hôtel.

Mais Nina est submergée par la suggestion et dit à Asha qu’ils devraient s’ajuster en tant que compagnons.

Asha est dévastée par le rejet et dit à Kelly et Summer qu’ils devraient acheter des pilules et se gaspiller.

Plus tard, Kelly persuade un Simon réticent de leur fournir des pilules.

Mais le désastre survient quand Asha et Summer la trouvent insensible après en avoir pris une et avoir appelé une ambulance.

Dev est furieux quand il découvre ce qui s’est passé et entre dans le café pour accuser Nina d’être impliquée dans la prise de drogue de Kelly.

Jacob, un trafiquant de drogue de Coronation Street, menace Carla Connor dans un clip explosif

Nina explique qu’elle et Asha ne sont plus ensemble – et qu’elle n’a aucun lien avec la drogue.

Dev réalisera-t-il que Simon est le coupable?