Kelly Neelan de Coronation Street quittera les pavés CE SOIR dans un épisode explosif

L’ACTRICE Millie Gibson se retire du feuilleton ITV dans un épisode explosif dû à l’air ce soir.

L’adolescent capricieux Kelly Neelan affrontera Gary Windass dans une confrontation dramatique sur le toit de Coronation Street.

Millie Gibson tire sa révérence sur les pavés dans une confrontation dramatique ce soir

Elle a récemment découvert que Gary Windass avait tué son père Rick

Elle a essayé de se venger – seulement pour que son plan se retourne contre elle

La jeune fille a récemment découvert la vérité sur la mort de son père Rick grâce à un vieil ami de la famille.

Après des mois à croire que sa mère Laura avait assassiné l’usurier, Kelly a appris que son tuteur (représenté par Mikey North) était en fait le responsable.

Aveuglé par la rage et déterminé à se venger, Kelly a payé l’un des anciens hommes de main de Rick, Kieron, un total de 10 000 £ pour tuer Gary – avant de changer d’avis et d’annuler le travail.

Cependant, comme tout autre intrigant louche, Kieron a tourné le dos à Kelly et a décidé qu’il préférait la tuer aussi.

À venir ce soir, des semaines après que Millie Gibson a filmé ses dernières scènes dans le feuilleton basé à Manchester et célébré sa sortie et son avenir avec ses co-stars, Kelly et Gary sont amenés sur un toit.

Kieron révèle son plan pour les tuer tous les deux avant d’attribuer le meurtre de Gary à Kelly pour le faire ressembler à un meurtre-suicide.

Mais alors que le voyou commence à mettre son plan à exécution, un coup de feu retentit – qui sera pris dans la ligne de mire ?

Les patrons du savon ont taquiné les scènes à couper le souffle avec une série de plans dans lesquels les acteurs Mikey North et Millie Gibson se détachent sur une vue extérieure de la ville de Manchester.





Millie, 18 ans, aura droit à une sortie étonnante du feuilleton emblématique d’ITV alors que sa chanson de cygne comportera des effets spéciaux dignes d’Hollywood.

Parlant des scènes, le producteur de Corrie, Iain MacLeod, a déclaré à la presse : “Ce que nous avons fait, c’est créer cette incroyable séquence sur le toit avec une sorte de paysage urbain scintillant derrière.”

“Afin que nous puissions faire des choses que vous ne pourriez jamais faire normalement dans un tournage en extérieur.”

Il a ensuite ajouté: “Vous pouvez mettre de vrais acteurs dans ce qui semble être un danger très réel sans utiliser de cascadeurs.”

“Vous pouvez faire en sorte que la caméra se comporte d’une manière qu’elle ne peut pas faire dans le monde réel.”

“La caméra peut plonger et voler et se déplacer d’une manière que vous ne pouvez pas faire pour de vrai.”

“Nous avons donc créé cette séquence incroyablement cinématographique pour le décor de cette semaine, ce qui me passionne énormément. Je n’ai vu que les rushes et ça a déjà l’air incroyable.

Qui s’en sortira vivant ?

A découvrir ce soir à 20h sur ITV.

Kelly et Gary affronteront la mort ce soir

Kieron a tourné le dos à Kelly

Mais pourrait-elle s'en sortir vivante ?