Kelly Monaco partage la photo finale avec les Davis Girls et ajoute sur sa sortie de GH : « Cela n’a aucun sens pour moi »

Depuis le départ de Nicholas Alexander Chavez (ex-Spencer Cassadine) Hôpital général pour son rôle de premier plan dans Netfix meilleur streamerMonstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez et les FX Grotesque, le couple connu sous le nom Sprin est, à toutes fins pratiques, devenu un souvenir précieux.

Dans l’histoire, Spencer, dans une tentative de sauver Trina d’Esme (Avery Pohl), a fini par se procurer une seringue pleine d’on ne sait quoi, puis par-dessus bord d’un bateau sur la Seine. Son corps, ainsi que celui d’Esmé, n’a pas été retrouvé, mais les deux sont présumés morts.

Pendant ce temps, Tabyana Ali, qui joue Trina Robinson, a eu des scènes de temps en temps dans lesquelles elle essaie de continuer sa vie tout en continuant à gérer le chagrin d’avoir perdu quelqu’un qu’elle aimait si farouchement. Comme certains téléspectateurs de GH l’ont noté, Trina n’a pas non plus été au premier plan de l’histoire ces derniers temps. Lors de sa deuxième apparition dans le film de son camarade Maurice Benard État d’esprit Dans la série You Tube, Benard a demandé à l’actrice ce qui attend actuellement Trina à l’écran maintenant que Chavez a quitté la série et a confirmé que Trina était en quelque sorte dans les limbes.

Ali a répondu : « Je suis juste un peu dans la zone grise en ce moment, ce n’est pas grave. Je pense que j’observe simplement les épreuves et les tribulations de tout le monde. Trina est, je suppose, en train de sortir de son deuil.

Quant à la perte de Spencer, Tabyana a ajouté : « C’est ton âme sœur qui meurt, tu ne t’en remettras pas demain. droite? Je pense que c’est juste que pendant tout ce temps, Spencer et ma (Trina) ont fait leur deuil et ont juste compris ce que je vais faire pour l’avenir, quelles sont mes prochaines étapes et comment vais-je m’en sortir. que. »

Plus tôt, Nicholas Chavez avait déclaré dans une interview que si le rôle de Spencer devait être refondu, il serait d’accord, déclarant : « Bien sûr. Je comprends que la série a des besoins et je la soutiendrais pleinement.

Alors, c’est le ticket pour Trina ? La série devrait-elle refondre le rôle de Spencer et espérer que la version 2.0 de Sprina fasse clic ? Sinon, devraient-ils lui amener quelqu’un de nouveau sur la toile ? Il semble que Gio (Giovanni Mazza) soit ou non un prétendant romantique à ce stade. Que devrait faire la série pour embellir le rôle de Tabyana, compte tenu de sa popularité ? Partagez vos théories via la section commentaires ci-dessous.