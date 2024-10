Kelly Monaco, de l’Hôpital général, parle de sa sortie du spectacle après 21 ans

Monaco a joué Sam McCall dans General Hospital depuis 2003 et est apparu dans plus de 2 000 épisodes avant de se séparer du feuilleton en août.

« Non non non non NON !! Inversez immédiatement le cap ! » » a écrit un utilisateur X (anciennement Twitter) à l’époque. « Kelly incarne l’un des personnages les plus profondément connectés et les plus importants de la toile. Sam a connu l’une des plus belles évolutions sur #GH et il n’y a aucun scénario qui devrait l’éloigner de chez elle ! »