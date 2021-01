Sont Empire blingde Kelly Mi Li et Andrew Gray encore ensemble?

Le lundi 25 janvier, Netflix a publié une vidéo « Où sont-ils maintenant » sur le casting de leur dernier hit de télé-réalité. La vidéo qui vient de sortir couvre une variété de sujets, y compris une mise à jour sur la relation récurrente et récurrente de Kelly et Andrew.

Les fans de l’émission ont critiqué la relation du couple comme toxique en raison des combats troublants documentés. En tant que star de l’évasion Anna Shay mieux dit, « Il n’y a pas de bite aussi bonne. »

Bien que le couple se soit brièvement séparé au cours de la première saison, la finale a taquiné une réunion entre le co-fondateur de Organic Media Group et le Power Rangers Megaforce acteur. Alors, Kelly et Andrew sont-ils toujours un objet?

Kelly a partagé dans la nouvelle vidéo: « Après le tournage, nous avons pris une bonne, je dirais, une pause de cinq ou six mois où nous nous sommes juste concentrés sur nous-mêmes. »

Alors qu’elle continuait, le Empire bling star a souligné qu’ils avaient suivi une «thérapie individuelle» et avaient «appris sur nous-mêmes». C’est à ce moment-là que Kelly a confirmé qu’elle et Andrew étaient «de retour en communication» et «de retour à se revoir».