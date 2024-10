Kelly Marie Tran, Benedict Wong et Jimmy O. Yang devraient jouer dans Sources rocheusesun nouveau film d’horreur écrit et réalisé par Histoires d’horreur en deux phrases créateur et Expatriés la scribe Vera Miao.

L’intrigue est centrée sur une jeune fille en deuil qui, avec sa mère et sa grand-mère, déménage à Rock Springs, dans le Wyoming, après la mort de son père, pour découvrir qu’il y a quelque chose de monstrueux caché dans l’histoire de la ville et dans les bois derrière leur nouvelle maison.

Véra Miao Courtoisie

Aria Kim (Chuchoter) et Fiona Fu (Queue de Tigre) jouent également sur la photo, de Macro Film Studios, Juniper Productions, Mandalay Pictures, Counterculture et Gold House. Macro, Juniper et Gold House cofinancent.

Miao, dont Histoires d’horreur en deux phrases a couru pendant trois saisons sur la CW, est à l’origine de l’idée de Sources rocheuses. Il a été développé par Counterculture, qui a fait appel à Macro pour produire et financer, Macro faisant appel à Mandalay et à son partenaire Juniper pour compléter l’équipe de production et financer. Gold House est venu à bord pour cofinancer, servir de producteur exécutif et fournir des consultations culturelles.

Stephen Feder et Kiri Hart produisent pour Counterculture ; James Lopez, Poppy Hanks et Greta Talia Fuentes pour Macro ; Matthew Lindner pour Juniper ; et Jason Michael Berman et Jordan Moldo pour Mandalay. Les EP sont Charles D. King de Macro, Mike Downing de Mandalay et Christine Yi et Brian Nemes pour Gold House.

Les crédits d’écriture de Miao incluent également la photo de Slamdance Meilleurs amis pour toujourset elle a écrit pour AMC Craignez les morts-vivants avant de devenir producteur superviseur et scénariste sur la série limitée de Prime Video Expatriésavec Nicole Kidman et réalisé par Lulu Wang. Elle est remplacée par CAA, Circle Management + Production et Ramo Law.

Tran (Star Wars, Raya et le dernier dragon) est repris par CAA, M88 et Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson & Christopher, Wong (3 Problème de corps) est repris par Hirsch Wallerstein Hayum Matlof & Fishman. Yang (Quartier chinois intérieur) est avec CAA, Artists First et Schreck Rose Dapello Adams Berlin & Dunham. Kim (Chuchoter) est repris par MVM Agency, et Fu (Queue de Tigre) travaille avec BRS/Gage Talent Agency et Echelon Talent Management.