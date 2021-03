« Cela a été vraiment, vraiment difficile, je pense, de ressentir autant de sentiments à la fois », a déclaré Tran sur Le spectacle Ellen DeGeneres le mercredi 24 mars. « C’est une période tellement difficile pour la communauté américano-asiatique et je pense que tout le monde est différent. Tant de mes amis ont dit: » OK, de quelles manières pouvons-nous contribuer de manière productive? » et en reconnaissant également que nous devons tous nous assurer que nous prenons soin de nous-mêmes et de notre santé mentale en même temps. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy