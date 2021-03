LINE Of Duty n’est pas réputé pour ses scènes de sexe, mais si la nouvelle star Kelly Macdonald est obligée de flasher un peu de chair, elle utilisera un «stunt bum».

L’actrice écossaise s’est déshabillée pour la tristement célèbre scène de sexe avec Ewan McGregor dans Trainspotting il y a 26 ans, mais l’homme de 45 ans insiste maintenant sur un corps double.

Kelly, qui joue l’inspecteur en chef détective Joanne Davidson lorsque Line Of Duty revient ce soir pour sa sixième série, est «apparue» nue dans Boardwalk Empire, Girl In The Cafe et Choke, mais elle a déclaré: «En général, si vous voyez un peu de chair , ce n’est pas moi.

«Avant, je m’en fichais. . . à propos de la nudité. Et vous vous attendriez à ce que plus vous les fassiez, plus ils deviendraient faciles. Mais ce n’est pas mon expérience.

Kelly avait 19 ans lorsqu’elle décroche son premier rôle d’actrice dans le film Trainspotting de Danny Boyle en 1996, sur la scène de la drogue à Édimbourg.

Avec des entraîneurs d’intimité qui ne sont qu’un ajout récent aux plateaux de cinéma, elle a été jetée dans les profondeurs avec une scène de sexe entièrement frontale.

Kelly, qui a joué Diane, l’intérêt amoureux du personnage d’Ewan Renton, a déclaré: «Ewan avait fait beaucoup de scènes de sexe avant cela et il était si gentil avec moi et m’en a parlé et m’a fait me sentir aussi à l’aise que possible.

«Je sais que la chose est maintenant d’avoir des gens avec vous et de vous en parler. Je n’ai jamais fait ça. Cela a toujours été: « Inventez-le et espérons que ce n’est pas trop embarrassant ». »

Le dernier rôle de Kelly dans la nouvelle série très attendue du drame policier de la BBC, Line Of Duty, impliquera probablement plus de fouilles à nu que de dépouillement.

‘J’ÉTAIS NERVEUX’

Elle rejoint le surintendant Ted Hastings, (Adrian Dunbar), DI Kate Fleming (Vicky McClure) et DS Steve Arnott (Martin Compston) dans l’unité anti-corruption AC-12 pourchassant les «cuivres pliés».

Kelly était dans un train lorsqu’elle a découvert qu’elle avait gagné le rôle et a dû s’empêcher de crier d’excitation.

Beaucoup de ses précédents rôles d’actrice ont été en Amérique, car elle vivait à New York avec son mari d’alors, le bassiste de Travis, Dougie Payne, 48 ans, qu’elle a épousé en 2003, et leurs fils Freddie, 13 ans et huit ans. Théo.

Le couple déménagerait entre les États-Unis et Londres, avant de s’installer finalement en Écosse.

Ils se sont séparés depuis, mais Kelly reste au nord de la frontière car c’est «plus sympathique» que Londres.

Kelly a déclaré: «Il y a quelques années, si vous m’aviez dit que je retournerais à Glasgow, j’aurais dit:« Pas question ». Mais ça a changé. C’est beaucoup plus dynamique, bohème – ma maison pourrait être n’importe où mais j’adore Glasgow.

Et c’est dans la ville qu’elle a lancé sa carrière.

Kelly, dont le père Archibald était un peintre et décorateur et sa mère Patricia une femme au foyer, a quitté l’école à 16 ans et travaillait dans un bar à cocktails de Glasgow lorsqu’elle a repéré un dépliant annonçant une audition «appel de bétail» pour Trainspotting.

Le réalisateur Danny l’a choisie parmi des centaines d’espoirs, ce qu’elle a comparé à gagner The X Factor.

Kelly a déclaré: «Je n’ai pas étudié le théâtre et je ne connaissais personne qui était acteur. Ce n’est simplement pas quelque chose que vous avez fait. ce n’était pas une vraie option de carrière.

«J’étais le plus jeune sur le plateau. Nous avions une salle verte où les acteurs pouvaient passer du temps mais j’étais tellement nerveux que je pourrais normalement être trouvé dans les toilettes. Si le coureur avait besoin de moi, c’est là que j’étais.

«Ils étaient tous si cool et moi non, et je ne pouvais pas parler. Je pouvais à peine établir un contact visuel avec Ewan McGregor.

La mère de Kelly se présentait sur le plateau pour montrer son soutien – même le jour où elle devait filmer la scène de sexe.

Kelly a déclaré: «Elle et mon petit frère sont venus sur le plateau le jour de ma scène de sexe avec Ewan.

«L’équipage n’arrêtait pas de me demander: ‘Pourquoi votre famille est-elle ici, aujourd’hui de tous les jours?’ Mais je n’y avais pas pensé.

«Et puis c’était un plateau fermé de toute façon, alors ils ont dû passer toute la journée assis dans le bus de restauration.»

Il n’est peut-être pas surprenant pour les fans du film indépendant que l’alcool soit facilement disponible pour son casting.

Elle se souvient: «Il y avait beaucoup d’alcool dans les environs. Je me suis saoulé mon premier jour sur le plateau. Ils buvaient tous, et je n’avais jamais fait de film auparavant, donc je ne savais pas mieux, et je buvais juste avec eux.

« Heureusement, Shirley Henderson, qui a joué Gail dans le film, m’a écarté et a dit: ‘Vous voudrez peut-être frapper ça à la tête’. »

Kelly avait dégrisé et avait «déjà la gueule de bois» au moment de filmer ses scènes.

Incroyablement, après le tournage terminé, Kelly est retournée à son travail en servant des pintes dans un bar.

Elle a déclaré: «Je n’ai pas été submergée par plus de rôles tout de suite. Mais cela est devenu un peu embarrassant parce que les clients ont commencé à demander: « N’étais-tu pas seulement dans ce film? » »

Malgré le succès du film, les offres d’emploi étaient «super sporadiques».

Kelly a dû emprunter de l’argent pour s’en sortir. Mais sa chance était sur le point de changer.

SOGGY SANDWICH

Après avoir joué dans le thriller Gosford Park en 2001, elle a décroché des rôles dans la série télévisée à succès State Of Play.

Puis vinrent les films The Girl In The Cafe, Finding Neverland avec Johnny Depp et Kate Winslet, No Country For Old Men aux côtés de Tommy Lee Jones, Harry Potter And The Deathly Hallows et elle prêta sa voix à Merida dans Disney’s Brave.

Elle a également repris son rôle de Diane dans T2 Trainspotting en 2017.

C’est son rôle dans le drame de la prohibition Boardwalk Empire, aux côtés de Steve Buscemi, qui a fait de Kelly un nom connu aux États-Unis.

Elle a déclaré: «C’était une série en cours et vous êtes dans les salons des gens.

C’est une chose très différente de ce que les gens vont voir des films dans les cinémas. »

Mais sa famille et ses amis à la maison en Écosse ne savaient pas de quoi il s’agissait car «ils n’avaient pas Sky TV».

Maintenant, ils seront ravis que Kelly apparaisse dans une production qu’ils peuvent tous regarder. Mais elle a dit que tourner au Royaume-Uni avait un inconvénient.

Elle a expliqué: «Sur les productions américaines, il y a une table à manger toute la journée. Sur Line Of Duty, vous obtenez un sandwich détrempé.

Malgré son succès, elle ne se considère pas comme une célébrité et jure de ne jamais apparaître dans une émission de télé-réalité.

Elle a déclaré: «Je veux la longévité dans ma carrière. Je ne serai pas sur I’m A Celebrity. Ils disaient: «Sortez d’ici, vous n’êtes pas une célébrité!» »

Elle ne pourra certainement pas dire ça après ce soir.

Line Of Duty commence ce soir sur BBC One à 21h

