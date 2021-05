Kelly Macdonald de Line Of Duty ne regardera pas la finale de la saison 6 après une chasse «  intimidante  » pour découvrir l’identité de H

Kelly Macdonald de LINE Of Duty a révélé qu’elle n’avait vu qu’un seul épisode de la saison six et qu’elle ne regarderait pas la finale ce soir après une chasse «intimidante» pour découvrir l’identité de H.

Interrogée pour savoir si elle serait à l’écoute de la dernière tranche de ce soir, elle a répondu: « Bon sang, non! »

Elle a ajouté dans l’interview sur la musique de BBC Radio 6: «J’ai essayé de la regarder. Il s’avère que je ne peux pas le regarder.

Kelly – qui joue le rôle de l’inspecteur en chef détective Joanne Davidson a expliqué: «Ce n’est pas comme si je ne regardais jamais rien de ce que j’ai fait.

«C’était juste un peu trop pour moi. J’ai pensé que je pourrais le regarder. J’ai essayé de le regarder. Il s’avère que je ne peux pas le regarder.

Kelly, elle a vu sa carrière s’envoler pendant plus de deux décennies après être apparue dans le film emblématique des années 90 Trainspotting à l’âge de 19 ans.

D’autres crédits impressionnants à son nom incluent Gosford Park, Intermission, Nanny McPhee, Boardwalk Empire, Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2, Brave et l’épisode Black Mirror Hated in the Nation.

Kelly a rejoint le casting de Line Of Duty pour la saison six en tant que DI Joanne Davidson

Mais la manie de Line Of Duty – avec 11 millions de personnes qui s’accordent en une nuit – a été une toute nouvelle expérience.

Elle a déclaré: «Je sais juste combien de personnes le regardent. C’est tellement de pression.

Et elle a avoué qu’elle ne l’avait jamais regardé avant d’être choisie.

«Je suis l’un des nouveaux arrivants en fait, parce que je n’avais pas regardé Line Of Duty jusqu’à ce qu’on me propose le rôle et donc je faisais un peu de frénésie», a-t-elle déclaré.

Davidson est maintenant sous la protection de la police en prison

«Je n’allais pas me présenter si je continuais. C’était tout simplement trop intimidant.

Kelly rejoint le surintendant Ted Hastings, (Adrian Dunbar), DI Kate Fleming (Vicky McClure) et DS Steve Arnott (Martin Compston) dans l’unité anti-corruption AC-12 à la poursuite des «cuivres pliés».

Depuis que Line of Duty est apparu pour la première fois sur nos écrans en 2012, les téléspectateurs ont voulu savoir qui était le mystérieux «H».

Alors que les choses se terminent avec la série six, beaucoup sont convaincus que Carmichael est le cerveau criminel qui est au cœur de la corruption policière de la série.









À un moment donné, elle a martelé son stylo sur le bureau quatre fois – épelant «H» en code Morse.

Cependant, les fans se méfient également de Hastings, Phillip Osbourne, Ian Buckells et de la mort de Marcus Thurwell.

La finale de Line of Duty pour la série 6 sera diffusée le dimanche 2 mai à 21 heuresm

Kelly avec ses co-stars Adrian Dunbar, Martin Compston et Vicky McClure