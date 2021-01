La sénatrice géorgienne Kelly Loeffler est la dernière républicaine à s’être opposée à la victoire du président élu Joe Biden, un pari politique majeur à la veille de son second tour.

Le Congrès devrait compter et certifier le vote du collège électoral mercredi, une autre référence sur la voie de l’inauguration de Biden.

Les sénateurs Josh Hawley et Ted Cruz, cependant, mènent la charge en s’opposant à la certification, avec au moins une douzaine de sénateurs maintenant impliqués.

Loeffler, qui fait face à un second tour serré mardi, a annoncé qu’elle rejoindrait le groupe voyou lors d’un événement de campagne lundi soir, où elle est apparue sur scène aux côtés du président Donald Trump.

« Le 6 janvier, je m’opposerai au vote du collège électoral », a déclaré le sénateur, suscitant un chœur d’acclamations de la part de la foule.

«Ce président s’est battu pour nous, nous nous battons pour lui. Il a mis l’Amérique en premier, il a mis le travailleur américain en premier. Il était aux côtés de nos hommes et de nos femmes dans l’application de la loi. Il a restauré nos militaires.

Loeffler a ensuite tourné son attention vers son challenger «libéral radical» aux élections de demain, le démocrate Raphael Warnock.

«Il a attaqué notre police, nos militaires. Il s’est prononcé contre Israël, les évangéliques, les petites entreprises », a-t-elle déclaré à propos de Warnock.

«Géorgie, nous devons tenir la ligne. Vous devez sortir et voter demain. Nous sommes le pare-feu du socialisme. Nous devons le faire. Je vous aime les gars, merci!

Loeffler a d’abord signalé son intention de s’opposer aux résultats du collège électoral sur Fox News lundi soir, en déclarant: « Le peuple américain mérite une plate-forme au Congrès, autorisée par la Constitution, pour que les questions électorales soient présentées afin qu’elles puissent être traitées.

« C’est pourquoi, le 6 janvier, je voterai pour donner au président Trump et au peuple américain l’audition équitable qu’ils méritent et pour soutenir l’objection au processus de certification du collège électoral. »

Loeffler devrait s’opposer aux résultats du décompte en Géorgie, bien qu’elle puisse également contester les résultats dans d’autres États.

« Nous devons restaurer la confiance, la confiance et l’intégrité dans notre système électoral », a-t-elle déclaré.

Loeffler est l’un des 13 sénateurs qui ont juré de s’opposer aux résultats du collège électoral

Ted Cruz (à gauche) est l’un des autres sénateurs éminents prévoyant de s’opposer à la certification

Loeffler sera en mesure de contester les résultats de l’élection présidentielle, qu’elle vainc ou non Warnock, car ils devraient être certifiés avant qu’elle ne doive quitter le Sénat si le démocrate devait gagner.

La Géorgie devrait se rendre aux urnes lors de deux tours de scrutin mardi, avec Loeffler et Warnock en compétition dans l’un et le démocrate Jon Ossoff et le républicain David Perdue dans les autres.

Le contrôle du Sénat repose entre les mains du second tour, avec une répartition 50-50 du corps une possibilité si Ossoff et Warnock sont tous deux victorieux.

La douzaine de Trump Sénateur Josh Hawley – Missouri – a déjà dit qu’il s’opposerait La faction Cruz Sénateur Ted Cruz – Texas Sénateur Ron Johnson – Wisconsin Sénateur James Lankford – Oklahoma Sénateur Steve Daines – Montana Sénateur John Kennedy – Louisiane Sénateur Marsha Blackburn – Tennessee Sénateur Mike Braun – Indiana Sénateur élu Cynthia Lummis – Wyoming Sénateur élu Tommy Tuberville – Alabama Sénateur élu Bill Hagerty – Tennessee Sénateur élu Roger Marshall – Kansas * Les sénateurs élus seront assermentés en tant que sénateurs le dimanche 3 janvier et auront le droit de voter le 6 janvier

Les égalités dans les votes du Sénat sont rompues par le vice-président, qui sera Kamala Harris tant que les résultats des élections sont certifiés.

Hawley a été le premier à confirmer qu’il s’opposerait à la certification des résultats des élections.

Depuis lors, Cruz a sauté à bord, amenant un certain nombre de sénateurs avec lui et divisant davantage le Parti républicain.

Cruz était accompagné des sénateurs Ron Johnson, James Lankford, Steve Daines, John Kennedy, Marsha Blackburn, Mike Braun, ainsi que Cynthia Lummis, Tommy Tuberville, Bill Hagerty et Roger Marshall, qui seront tous assermentés en tant que sénateurs dimanche à le nouveau Congrès.

Loeffler n’est pas prête à rejoindre la faction de dissidents de Cruz, mais à se présenter aux élections pour ses propres raisons.

Fox News rapporte également qu’au moins 100 membres du GOP de la Chambre des représentants s’opposeront aux résultats en Arizona, en Géorgie, en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin et au Nevada.

La décision de Loeffler de contester les résultats en Géorgie fait suite au dernier scandale impliquant les conséquences de l’élection présidentielle dans cet État.

Ce week-end, le Washington Post a publié un audio révélant que Donald Trump a fait pression sur le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, pour qu’il « trouve » des votes pour augmenter son total de 11000 dans l’État.

«Tout ce que je veux faire, c’est ceci. Je veux juste trouver 11780 votes, soit un de plus que ce que nous avons », a déclaré Trump lors de l’appel. «Parce que nous avons gagné l’État.

Raffensperger et son avocat se sont opposés à plusieurs reprises aux affirmations de Trump lors de l’appel.

Trump aurait tenté de parler à Raffensperger à au moins 18 autres occasions avant l’appel de samedi.

La Géorgie a certifié les résultats de l’élection présidentielle dans l’État, attirant la colère de Trump contre Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp.

En plus de la position de Loeffler, son colistier de facto Perdue a révélé son soutien au plan de contester les résultats des élections, bien que son mandat au Sénat se soit techniquement terminé au cours du week-end, le laissant sans possibilité de rejoindre la faction.

Perdue a tweeté lundi soir: «J’exhorte mes collègues à s’opposer. Je suis avec @realDonaldTrump. #GASen #gapol. ‘

Cruz a fait campagne avec Loeffler plus tôt cette semaine avant le second tour du Sénat

Cruz et sa faction demandent un audit d’urgence de 10 jours des résultats des élections par une commission.

Alors que la liste de ceux qui prévoient de s’opposer aux résultats semble s’allonger de jour en jour, il y a très peu de chances qu’ils affectent le résultat de l’élection.

Pour que les objections aboutissent, elles ont besoin du soutien des deux chambres du Congrès, une quasi-impossibilité avec les démocrates de contrôler la Chambre des représentants.

Selon FiveThirtyEight, Loeffler s’est alignée avec Trump sur presque tous les projets de loi au cours de son mandat au Sénat, en désaccord seulement sur la loi sur l’autorisation de la défense nationale le mois dernier.

Cette semaine, elle s’est également prononcée en faveur de l’espoir de Trump d’obtenir des paiements de relance de 2000 dollars au peuple américain selon Politico.

