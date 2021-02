La légende de la WWE Kelly Kelly et ses copines ont frappé Saint-Barthélemy cette semaine, twerk dans leurs bikinis sur des yachts et profitant d’un voyage sponsorisé par une marque de bien-être qui a fait voyager les influenceurs de manière controversée sur l’île pour des escapades.

Kelly, également connue sous le nom de Barbie Blank, a été rejointe par d’autres grands de la lutte Danielle Moinet et Tenille Dashwood, ainsi que par Liz Cambage de la WNBA et les sœurs de combat de Loureda MMA Valerie et Natalie.

Le voyage extravagant semblait être parrainé par Vital Proteins, car Kelly et les autres marquaient fréquemment le groupe de bien-être dans leurs messages.

« Choisissez votre combattant », a déclaré Moinet – qui s’appelait Summer Rae – à ses 1,7 million d’adeptes, montrant le groupe sortant de la mer des Caraïbes.

Faites défiler la vidéo vers le bas

Voyage de fille! Barbie Blank a été rejointe à Saint-Barthélemy par d’autres grands lutteurs Danielle Moinet et Tenille Dashwood, ainsi que par Liz Cambage de la WNBA et les sœurs combattantes de Loureda MMA Valérie et Natalie (de gauche à droite; Valerie et Natalie Loureda, Danielle Moinet, Liz Cambage, Tenille Dashwood et Barbie Blank)

Sponsorisé: Le voyage extravagant semblait être sponsorisé par Vital Proteins, car Kelly et les autres marquaient fréquemment le groupe de bien-être dans leurs messages. Moinet pose avec une boisson Vital Protein sur le somptueux bateau

Prendre la pose! Moinet affiche sa silhouette tonique dans un maillot de bain imprimé peau de serpent

« Attrapez-nous sur un yacht quelque part ou dans la cage idk », a déclaré la sensation du MMA Valerie Loureda dans un message qui la montrait, elle et sa sœur, se prélasser sur un yacht avec leurs derrières poussant.

Une autre photo postée par Natalie Loureda montre les combattants frères avec Liz Campage des Southside Flyers. La bombe de 6 pi 8 po surplombe les sœurs alors qu’elles posent pour la photo

L’icône de la WWE a partagé une série de photos d’elle-même sur le yacht et a également posé pour des photos sur l’île avec plusieurs produits Vital Protein.

« Attrapez-nous sur un yacht quelque part ou dans la cage idk », a déclaré la sensation MMA Valerie Loureda dans un message qui la montrait, elle et sa sœur, se prélassant sur un yacht avec leurs derrières poussant.

Une autre photo postée par Natalie Loureda montre les combattants frères avec Liz Campage des Southside Flyers. La bombe de 6’8 « domine les sœurs alors qu’elles posent pour la photo.

Natalie et Valérie ont toutes deux posté des photos d’eux sortant du jet Vital Protein qui a transporté des influenceurs vers le pilier des Caraïbes pendant la pandémie. Ils ont également partagé des clichés d’eux à la maison Vital Protein, où les clients séjournent dans des bungalows luxueux.

S’amuser au soleil: les sœurs Loureda ont posté des photos de leur séjour dans la maison où la marque laisse leurs invités rester

Voler haut! Natalie et Valerie ont posté des photos d’elles sortant du jet Vital Protein qui a transporté des influenceurs vers le pilier des Caraïbes pendant la pandémie

Moinet s’entraîne tout en restant à la maison de bien-être alors que les produits Vital Protein sont à portée de vue

Alors que Kelly – de son vrai nom Barbara Blank – figurait dans les clichés de ses amis s’amusant sur l’eau, l’icône de lutte a partagé des photos d’elle-même se prélassant à la maison avec des produits Vital Protein pour que ses 1,2 million d’abonnés puissent voir.

« Rester hydratée ici au #vitalwellnesshouse », a-t-elle déclaré dans un article, montrant son corps tonique dans un bikini tigre étriqué.

Tenille Dashwood, le premier champion australien de la WWE, s’est rendu sur Twitter pour partager une photo de « l’équipe » – qui présentait le groupe tous posant sur la plage. Il semble que Dashwood ait placé les lunettes de soleil emoji sur ses yeux.

Alors que Kelly – de son vrai nom Barbara Blank – figurait dans les clichés de ses amis s’amusant sur l’eau, l’icône de la lutte a partagé des photos d’elle-même se prélassant à la maison avec des produits Vital Protein

Beaucoup de regards: Kelly arborait un certain nombre de bikinis féroces à Saint-Barth. Les boissons Vital Protein étaient toujours à proximité

Tenille Dashwood, le premier champion australien de la WWE, s’est rendu sur Twitter pour partager une photo de « l’équipe » – qui présentait le groupe tous posant sur la plage. Il semble que Dashwood ait placé les lunettes de soleil emoji sur ses yeux

Le mois dernier, Vital Protein a été critiqué sur les réseaux sociaux après avoir transporté plusieurs influenceurs sur l’île pour un somptueux voyage au milieu de la pandémie COVID-19.

La société, une marque de suppléments spécialisée dans les produits à base de collagène, a organisé une escapade luxueuse sur l’île pour plus d’une demi-douzaine d’Instagrammers, de mannequins et de musiciens.

Mais alors que le groupe affichait fièrement son opulent voyage en ligne, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont critiqué le « terrible mouvement de relations publiques », critiquant la façon « épouvantable » dont les personnes impliquées faisaient fi des avertissements de santé publique et menaçaient même de boycotter la marque.

Une vue de Saint-Barth prise par l’un des responsables des relations publiques qui a été tagué en photos pendant le voyage

Le mois dernier, Vital Protein a été critiqué sur les réseaux sociaux après avoir transporté plusieurs influenceurs sur l’île pour un somptueux voyage au milieu de la pandémie COVID-19. Valerie à St.Barth

Dashwood à St. Barth. Tous les participants devaient montrer des résultats de test PCR négatifs avant de se lancer dans le voyage, et ils ont tous été testés à nouveau à la fin de l’escapade.

Dans une déclaration faite à DailyMail.com, un porte-parole de Vital Proteins a déclaré que la société avait pris toutes les précautions possibles pour s’assurer que le voyage était géré de la manière la plus sûre possible – notant que l’utilisation d’un jet privé était destinée à assurer la sécurité de ses clients. et isolé des autres.

Tous les participants devaient également montrer des résultats de test PCR négatifs avant de se lancer dans le voyage, et ils ont tous été testés à nouveau à la fin de l’escapade.

« Nous avons également choisi Saint Barthelemey en raison de leur gestion du COVID, où ils ont des exigences d’entrée strictes dans lesquelles vous devez avoir un test COVID négatif dans les 48 heures avant d’être autorisé à entrer, et à nouveau pour entrer aux États-Unis et au Royaume-Uni », a-t-elle ajouté. .

«De plus, il y a eu peu de cas de COVID sur l’île elle-même.