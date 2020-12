Après une chirurgie des cordes vocales l’année dernière, le leader de Stereophonics Kelly Jones a promis de continuer à utiliser sa voix pour parler au nom des parents d’enfants trans.

Le chanteur gallois a révélé cette année que sa fille était en transition et vivait comme un garçon nommé Colby, maintenant âgé de 16 ans.

S’adressant exclusivement à The Diary, Kelly a déclaré: «Je me suis prononcé car je ne savais pas quoi faire quand cela s’est produit. Si cela aide d’autres familles dans une situation similaire, c’est une bonne chose.

À la suite d’une décision de la Haute Cour selon laquelle les hormones pour la transition ne devraient pas être administrées aux moins de 16 ans sans une décision du tribunal, Kelly demande que chaque enfant dans cette situation soit traité comme un individu.









Le père – qui a accueilli bébé Marley pendant le verrouillage – a déclaré: «J’ai quatre enfants et ils ont tous leur propre récit.

« Colby est vraiment bon – faire ses examens simulés cette semaine. C’est un sujet très délicat, dans chaque histoire individuelle parce que c’est une question de santé.

«Cela dépend de votre âge, de l’endroit où vous êtes, si vous suivez une thérapie pour obtenir un diagnostic mental aussi bien que psychiquement.»









Demain, Kelly publie son puissant documentaire Don’t Let The Devil Take Another Day avec des images à l’origine uniquement

pour son coach vocal.

Il s’est fixé pour objectif de terminer une tournée en solo après avoir réappris à chanter suite au retrait d’un polype sur ses cordes vocales, dont l’équipe de spectacle et les musiciens ne savaient rien.

Il a dit: «C’est une histoire assez vulnérable.»

* Don’t Let The Devil Take Another Day est dans les cinémas à partir de demain, et à la demande le 18 décembre. L’album du même titre, enregistré lors de spectacles, est maintenant disponible.