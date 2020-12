Kelly Jones, le hitmaker de Stereophonics, est fier de son fils Colby après que l’adolescent de 15 ans ait décidé de devenir transgenre.

Le fils de 46 ans – qu’il partage avec l’ex Rebecca Walters – est né femme et nommé Lolita Bootsy et Kelly a discuté de « l’incroyable courage » de Colby lors d’une interview sur The High Performance Podcast avec Jake Humphrey et le professeur Damian Hughes.

Au cours de la conversation, Kelly a partagé que, aussi récemment qu’en 2019, les gens lui diraient « ce n’est qu’une phase, il en sortira », mais il a dit qu’il savait que son fils « ne pouvait pas avoir l’air plus différent du reste du monde. filles « dans sa classe.

Prouvant que Kelly est un père fier, il a salué Colby comme « incroyable » et a ajouté qu’il avait « beaucoup appris » de l’adolescent.

Kelly a expliqué aux animateurs: « Je suis allé regarder un service de chant à l’école l’été dernier, et les gens disent: » C’est juste une phase, il en sortira. «







(Image: Getty Images)



«Et il est descendu avec une coupe courte, comme David Bowie, vêtu d’un pantalon et d’une chemise.

« Et il est comme, » je ressemble à un barman « et il ne pouvait pas être plus différent du reste des filles là-bas. Et je me dis: » Eh bien, ça prend beaucoup de couilles « .

« Et il n’y a aucun moyen que vous fassiez ça si ce n’était pas quelque chose de réel, vous savez? Il y a donc beaucoup de courage dans tout ça. Ouais. C’est incroyable. »

Kelly – qui est également parent de Misty, 12 ans avec Rebecca et de Riley, 3 ans, avec sa femme Jakki Healy – a poursuivi: « J’ai beaucoup appris de lui [Colby]. J’ai beaucoup appris de tous mes enfants. Je viens de me promener dans un parc avec ma fille de 13 ans parce qu’elle vit aussi des choses. «









En avril, Kelly a partagé sa réponse initiale à Colby en disant qu’il était transgenre sur le podcast Happy Place de Fearne Cotton.

Kelly a déclaré: «Je me souviens avoir été bouleversée une nuit. Je sentais que je ressemblais à un animal parce que je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait …

«En fait, vous passez par un processus de deuil parce que vous avez l’impression d’avoir perdu votre fille et que vous avez gagné un fils, puis vous devenez responsable des frères et sœurs et de la façon dont ils vont y faire face, et des grands-parents. . »







(Image: Getty Images)



Il a déclaré: «C’est la résistance à tout et à vos propres préjugés et à tous les films que vous avez vus, ou à votre éducation ou à votre terminologie péjorative que vous avez utilisée quand vous étiez enfant – tout cela vous vient directement à l’esprit dès que vous entendez le mot transgenre. «

Kelly a ajouté à l’époque: «Nous le soutenons tous pleinement. Elle avait beaucoup d’anxiété à travers toutes ces choses et c’était comme si chaque petite bombe qu’elle me donnait, à sa mère et à la famille, devenait plus légère et se sentirait mieux dans sa peau.

