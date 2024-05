Kelly Hyland de Dance Moms révèle un diagnostic de cancer du sein

Paige a senti à quel point la conversation pourrait être difficile au moment où sa mère leur a demandé de répondre à un appel.

« J’ai immédiatement eu l’impression que quelque chose n’allait pas », a-t-elle déclaré à E! Nouvelles. « Dès qu’elle nous a annoncé la mauvaise nouvelle, j’ai eu l’impression d’être sous le choc, puis j’ai été rapidement frappée par un tourbillon d’émotions. Non seulement j’avais peur, mais j’étais en colère, triste et je ne comprenais pas pourquoi cela arriverait à quelqu’un d’aussi incroyable. comme ma mère. »

Le sentiment dominant, cependant, était la peur alors qu’elle se souvenait de tout le traumatisme causé par le fait de voir sa grand-mère maternelle endurer sa propre bataille contre le cancer.

« Nous avons perdu ma grand-mère à cause d’un cancer en 2019 », a expliqué Paige, « alors j’ai compris le long chemin que nous avions devant nous et cela me faisait mal d’imaginer ma mère devoir endurer ce même sentiment. »

À cet égard, elle et Brooke étaient en phase.

« Nous avons regardé ma grand-mère lutter contre le cancer pendant des années, alors je savais que nous étions au début d’un chemin très long et difficile », a répété Brooke. « Je détestais devoir voir une autre personne importante dans ma vie vivre cela. »