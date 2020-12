CHARLOTTE, Caroline du Nord: Notre Dames Brian Kelly et Clemsons Dabo Swinney ont tous deux exprimé leurs inquiétudes quant à la participation à un match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Rose Bowl de Pasadena, en Californie, le jour du Nouvel An, si les familles des joueurs ne sont pas autorisées à y assister.

Kelly est même allée jusqu’à dire que je ne suis pas sûr que nous jouerons les séries éliminatoires si les parents ne peuvent pas être là.

Le Rose Bowl a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’en raison de COVID-19[feminine– restrictions liées mises en place par l’état de Californie, aucun fan ne sera autorisé à participer au match.

Les commentaires des entraîneurs sont survenus lors d’un appel par vidéoconférence vendredi à la veille du match de championnat de l’ACC à Charlotte, en Caroline du Nord, entre les Fighting Irish et les Tigers n ° 4.

Pourquoi jouerions-nous si vous ne pouvez pas avoir de famille au match? » Dit Kelly. «Si vous ne pouvez pas avoir de famille aux jeux de bowling, pourquoi iriez-vous à un jeu où vos familles ne peuvent pas en faire partie? Quel est le sens de jouer à un jeu dans une région du pays où personne ne peut en faire partie?

Swinney a suggéré que le jeu soit déplacé vers un autre endroit si les familles ne sont pas autorisées à y assister.

Que nous soyons dans (le jeu) ou qui que ce soit, je m’en fiche, cela n’a aucun sens pour moi de mettre un groupe d’enfants dans un avion et de les faire voler jusqu’en Californie pour jouer dans un stade vide, dit Swinney. Cela n’a aucun sens lorsque vous avez beaucoup de stades où vous pouvez avoir des fans, et surtout, vous pouvez avoir des familles.

Swinney a souligné que chaque famille reçoit une allocation de 2 500 $ pour assister aux matchs et que les familles des quatre équipes éliminatoires devraient avoir la même chance de regarder le match en personne. L’autre match de demi-finale du CFP se jouera le 1er janvier au Sugar Bowl de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane.

Le championnat national des éliminatoires de football universitaire aura lieu le 11 janvier à Miami Gardens, en Floride.

C’est une année par année où tout le monde a dû faire des ajustements et (passer au jeu) pour moi serait assez simple à faire, a déclaré Swinney.

Kelly a accepté.

Pourquoi ne peut-il pas s’agir du Rose Bowl de Las Vegas ou du Rose Bowl d’une autre ville? Dit Kelly. Wheres la flexibilité pour l’étudiant-athlète est tout ce que je dis. La seule chose que ces enfants ont été est incroyablement flexible, et de l’autre côté, nous ne pouvons pas être flexibles? C’est difficile à imaginer.

Kelly a déclaré qu’il ne faisait que faire écho aux préoccupations de ses joueurs.

Je ne suis pas le gars qui invente ça parce que ce n’est pas à propos de ma famille », a déclaré Kelly. «Il s’agit de leur famille, donc je suis une voix pour notre équipe, et ils sont concernés. Ils se concentrent sur le championnat ACC. C’est là que leur objectif est. Ils ne parleront pas de ces choses. Mais, si en fait étaient choisis pour en faire partie, ce sera alors le n ° 1 sur leur radar, alors je devrai aborder la question avec nos dirigeants pour savoir ce qu’ils en pensent.

Kelly a déclaré que ses joueurs étaient sur le campus depuis juin et n’avaient pas beaucoup vu leur famille.

Ils ont dû se battre via COVID, certains d’entre eux ont eu COVID », a déclaré Kelly. «Ils ne peuvent pas être autour de leurs familles pour Noël, et vous allez me dire que vous allez avoir des séries éliminatoires et peut-être qu’un site peut avoir des familles et l’autre ne peut pas? S’il vous plaît.

Somebodys doit se réveiller dans cette pièce et comprendre cela ou vous pourriez aussi bien appeler cela la ligue professionnelle. J’en ai tellement marre que ce comité des séries éliminatoires parle d’avoir des sites où vous ne pouvez pas avoir de parents et leurs familles. C’est ridicule.

Le comité de sélection CFP ne contrôle pas l’endroit où le match sera joué. Cela dépend du comité de direction, qui est composé des 10 commissaires de conférence FBS et du directeur sportif de Notre Dames.