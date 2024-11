Kelly et Matt Stafford s’habillent en Taylor Swift et Travis Kelce pour Halloween

Kelly et Matt Stafford se sont déguisés en Taylor Swift et Travis Kelce après que le NFL WAG a déclaré qu’elle était « fatiguée » de l’attention que la superstar de la pop reçoit lors des matchs.

Kelly partagé plusieurs photos du vendredi d’Halloween, montrant ses costumes et ceux de Matt, dans lesquels ils portaient les tenues que le couple vedette portait à l’US Open en septembre.

« Six Swifties et une moustache têtue », a-t-elle légendé les clichés qui comprenaient une fausse moustache sur le quart-arrière des Rams de Los Angeles qui n’arrêtait pas de tomber pendant la séance photo.

Kelly et Matt Stafford se sont habillés en Taylor Swift et Travis Kelce après que le NFL WAG a déclaré qu’elle était « fatiguée » de l’attention portée à la chanteuse cette saison de la NFL. Kelly Stafford/Instagram

Le couple a recréé les tenues de Swift et Kelce portées à l’US Open en septembre pour leur look d’Halloween. Starface Photo/INSTARimages

Leurs quatre filles, quant à elles, étaient vêtues de diverses répliques des tenues de tournée de Swift.

En mai, Kelly s’est plainte de ne pas « vouloir voir encore quatre mois de couverture de Taylor Swift et Travis Kelce » – et a répondu au commentaire plus tôt cette semaine sur son podcast « The Morning After ».

L’épouse du champion du Super Bowl a admis que, même si elle était « un peu fatiguée » de toute la couverture médiatique de Taylor Swift pendant la saison de la NFL, ces sentiments provenaient de sa propre « jalousie » plutôt que de tout ce qui avait à voir avec Swift en tant que personne.

« J’ai l’impression qu’il y a juste ce… nuage qui plane avec ce truc de Taylor Swift », a-t-elle déclaré à son co-animateur Hank Winchester. «Maintenant, je n’ai jamais dit une seule fois que je n’aimais pas Taylor Swift, jamais.

Leurs quatre filles portaient chacune des versions différentes des looks de performance de Swift. Kelly Stafford/Instagram

Plus tôt cette semaine, Kelly a admis sur son podcast « The Morning After », qu’elle se sentait « jalouse » à l’idée que la chanteuse éclipse les matchs de football cette saison grâce à toute l’attention qu’elle a suscitée. Le lendemain média/YouTube

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

«Mais je dirai que j’en ai eu un peu marre de la couverture médiatique de cette relation naissante par les Chiefs – en fait la couverture médiatique de la NFL – l’année dernière. Et peut-elle faire quelque chose à ce sujet ? Non, elle ne peut pas.

Même si Kelly pouvait admettre que « c’était une bonne décision commerciale pour la NFL », elle a finalement estimé que les apparitions constantes de Swift « éclipsaient les jeux ».

«Je pense que c’est ce qui m’a dérangé. J’étais un peu jaloux du fait qu’ils recevaient toute cette attention et tout d’un coup, le match de football était devenu un spectacle secondaire.

Même si elle était « fatiguée » de la couverture médiatique de la NFL sur la relation de la pop star avec Kelce, elle a également reconnu que la chanteuse ne pouvait pas y faire grand-chose. PA

« Alors oui, peut-être que j’ai laissé la jalousie prendre le dessus sur moi », a admis Kelly. Getty Images

« Alors oui, peut-être que j’ai laissé la jalousie prendre le dessus sur moi », a-t-elle poursuivi.

Après avoir réfléchi aux raisons pour lesquelles elle pourrait réagir à la manie entourant Swift, elle a partagé plus tard dans l’épisode que ses problèmes provenaient de sa jalousie.

«Je me suis dit : «Pourquoi est-ce que je me sentais ainsi ?» Et c’était vraiment le cas, j’avais des problèmes de jalousie du fait qu’elle soit tout d’un coup devenue la vedette du football de la NFL… ou de leur relation », a-t-elle expliqué.