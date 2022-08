Kelly et Kirby absents alors que Wiegman nomme la première équipe d’Angleterre depuis le triomphe de l’Euro

Sarina Wiegman a nommé sa première équipe depuis la victoire historique de l’Angleterre au Championnat d’Europe, alors que l’équipe se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du monde féminine le mois prochain.

L’attaquante Chloe Kelly et le milieu de terrain Fran Kirby ont été exclus pour blessures, tandis que la meilleure buteuse de tous les temps Ellen White et le milieu de terrain Jill Scott sont également des absents notables de l’équipe après avoir annoncé leur retraite cette semaine.

Kelly a marqué le but de la victoire dans le temps supplémentaire alors que l’Angleterre battait l’Allemagne 2-1 lors de la finale de l’Euro le mois dernier, remportant son premier trophée majeur devant une foule record à domicile.

“C’est comme si c’était hier depuis que nous fêtions à Wembley, mais nous devons nous remettre immédiatement au travail”, a déclaré Wiegman.

“Nous avons un gros objectif devant nous ce mois-ci pour réserver notre place à la Coupe du monde, et nous devons mettre de côté nos incroyables souvenirs de cet été pour le moment.”

Le milieu de terrain d’Arsenal Jordan Nobbs marque son retour dans l’équipe après avoir raté l’Euro en raison d’une blessure au genou.

Parmi les autres convocations, citons la milieu de terrain de Manchester United Katie Zelem, l’attaquante de Chelsea Lauren James, qui est la seule joueuse non plafonnée, et l’attaquante de Houston Dash, Ebony Salmon, qui entre dans l’équipe après avoir marqué huit buts en autant de matchs.

La gardienne de Manchester City, Sandy MacIver, remplace Hannah Hampton, qui a été écartée pour des raisons personnelles.

“Nous avons perdu quatre joueurs au milieu de terrain et aux postes d’attaquants, donc je suis heureux que nous puissions nous tourner vers l’expérience de Katie et Jordan ainsi que deux pour l’avenir avec Lauren et Ebony.

“Quand nous le pouvons, il est important de donner des opportunités à nos jeunes joueurs prometteurs dans cet environnement, et pour eux de faire l’expérience de ce qui est attendu dans la configuration senior à la fois sur et en dehors du terrain. Cela inclut Sandy MacIver, qui vient de manquer sur l’Euro (équipe).”

L’Angleterre doit jouer à l’extérieur contre l’Autriche le 3 septembre et accueillir le Luxembourg trois jours plus tard lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

L’Angleterre a besoin d’un point contre l’Autriche ou, à défaut, d’une victoire contre le Luxembourg pour confirmer sa place dans la Coupe du monde 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.