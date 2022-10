Kelly et Hobbs font face à différentes perspectives dans des courses cruciales en Arizona

PHOENIX (AP) – Il y a un an, la secrétaire d’État démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs, était partout dans les nouvelles du câble, construisant un profil national en tant que défenseur de la démocratie et récoltant de l’argent pour sa campagne pour le poste de gouverneur.

Le sénateur démocrate Mark Kelly, nouvellement élu pour terminer le dernier mandat de feu John McCain et candidat à la réélection, semblait être parmi les membres les plus vulnérables du Sénat.

La fortune semble avoir basculé pour les deux démocrates alors que la campagne de mi-mandat entre dans la dernière ligne droite dans un État diversifié à croissance rapide qui est de plus en plus au cœur de la façon dont le Parti démocrate voit son avenir. Kelly maintient une position de force dans les sondages et la collecte de fonds tandis que Hobbs est dans une situation plus difficile.

La dynamique reflète la manière dont les campagnes ont parfois poursuivi des stratégies différentes et sont confrontées à différents types de rivaux. Kari Lake, l’adversaire de Hobbs en tant que candidat républicain au poste de gouverneur, a gagné un large public en tant qu’allié avisé de l’ancien président Donald Trump. Blake Masters, le rival de Kelly dans la course au Sénat, a eu du mal à gagner le même type de traction.

“Les gens aiment les objets brillants, et Kari Lake est cet objet brillant qui se met en valeur”, a déclaré Bridget Bellavigna, une démocrate qui s’est inspirée de l’élection de Trump pour s’impliquer dans la politique locale. Elle se présente comme constable dans la banlieue de Phoenix.

Un sondage de Fox News publié jeudi a révélé que Kelly menait le républicain Blake Masters de 46% à 40%, tandis que la course au poste de gouverneur était à peu près à égalité. L’enquête auprès de 1 008 électeurs de l’Arizona a été menée du 22 au 26 septembre. La marge d’erreur était de 3 points de pourcentage.

Hobbs et Kelly travaillent en grande partie indépendamment l’un de l’autre et n’ont pas fait campagne ensemble. Les deux décrivent leurs adversaires républicains comme des extrémistes, mais adoptent par ailleurs des approches différentes de leur personnalité publique.

Kelly, un ancien pilote et astronaute de la Marine, survole l’État dans un avion à quatre places loué, courtisant l’attention des médias en cours de route.

Hobbs, en revanche, avait une présence clairsemée sur la campagne électorale jusqu’à la primaire démocrate en août et une grande partie de la période qui a suivi. Elle a concentré son attention sur les zones rurales éloignées des zones riches en électeurs de Phoenix et de Tucson, où les démocrates doivent augmenter la participation s’ils veulent être compétitifs ici.

Elle a été plus visible au cours des deux dernières semaines, bien qu’elle préfère les événements chorégraphiés dans lesquels elle s’en tient largement à un scénario et limite ses interactions avec les journalistes.

Dans une brève interaction après un événement le mois dernier, Hobbs a déclaré qu’elle ne fuyait pas les questions difficiles.

« Je fais ce que mon équipe me demande de faire », a-t-elle déclaré. “Je ne cherche pas à esquiver quoi que ce soit.”

Hobbs joue à la «prévention de la défense», une stratégie de football prudente qui concède de courts gains à l’adversaire dans le but de manquer de temps, a déclaré Wes Gullett, consultant républicain et ancien conseiller de McCain.

Gullett a joint son nom à une liste publique de républicains soutenant le démocrate Adrian Fontes au poste de secrétaire d’État, mais il a refusé de faire de même pour Hobbs, bien qu’il dise qu’il préférerait qu’elle bat Lake.

“Ce que je veux voir de Katie Hobbs, c’est une candidate plus agressive”, a déclaré Gullett. “Parler des problèmes qui l’intéressent, parler de ce qui est important.”

À la fin du mois dernier, Hobbs a sauté sur l’occasion d’affiner son message lorsqu’un juge de Tucson a statué que les procureurs pouvaient appliquer une interdiction quasi totale de l’avortement qui avait été promulguée pour la première fois pendant la guerre civile. Elle s’est engagée à utiliser tout le pouvoir du bureau du gouverneur pour protéger les droits des femmes, bien qu’elle ait reconnu qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose sans la coopération de la législature, qui est susceptible d’être contrôlée au moins en partie par les républicains qui s’opposent à l’avortement.

Hobbs a annoncé au cours du week-end qu’elle avait levé 1,2 million de dollars dans la semaine suivant la décision sur l’avortement, une augmentation majeure de la collecte de fonds, bien qu’elle n’ait pas encore eu à déposer des états financiers de campagne qui confirmeraient les chiffres.

Hobbs est un ancien travailleur social qui a travaillé avec des personnes sans abri et a ensuite été lobbyiste pour un refuge pour victimes de violence domestique. Elle a été élue à l’Assemblée législative en 2010, se présentant sur une liste avec l’actuelle sénatrice américaine Kyrsten Sinema pour représenter le même district central de Phoenix, Hobbs à la Chambre et Sinema au Sénat.

“En fin de compte, nous sommes convaincus que la santé mentale l’emportera sur le chaos et la Sec. Hobbs sera élu en novembre », a déclaré la directrice de campagne de Hobbs, Nicole DeMont, dans un communiqué à l’Associated Press.

La course au poste de gouverneur est plus proche que la course au Sénat car Hobbs fait face à un match plus difficile, a déclaré Chad Campbell, consultant démocrate et ancien législateur de l’Arizona. Lake est un candidat plus fort que Masters, a-t-il déclaré.

“Kari Lake est une meilleure version de Trump”, a déclaré Campbell. “Elle est une version plus polie et plus belle de Donald Trump.”

Cela aide également Kelly à ce que les courses au Sénat attirent beaucoup plus d’argent que les campagnes pour le poste de gouverneur, permettant à Kelly et à ses alliés démocrates d’attaquer sans relâche Masters, qui a du mal à suivre financièrement. La course au Sénat compte également un candidat libertaire qui pourrait attirer les votes des électeurs de droite.

Les électeurs indépendants représentent un tiers de l’électorat en Arizona et détiennent les clés des victoires à l’échelle de l’État. Ils ont souvent partagé leurs billets, élisant Sinema au Sénat et le républicain Doug Ducey au poste de gouverneur en 2018. Deux ans plus tard, ils ont propulsé Kelly à une victoire de 2,4 points de pourcentage tandis que le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden a remporté une victoire de 0,3 point, la marge la plus proche de n’importe quel état qu’il a gagné. Les républicains ont couru le tableau sur le reste du scrutin.

Hobbs est devenue la favorite démocrate incontestée l’année dernière lorsqu’elle a défendu avec force les élections de 2020 alors que les partisans de Trump supervisaient un recomptage discrédité des bulletins de vote dans le comté de Maricopa au nom des républicains du Sénat de l’État.

Mais elle a eu du mal à traduire sa défense de la démocratie en une position de force ferme. Ses propres faux pas n’ont pas aidé.

À la fin de l’année dernière, un jury s’est rangé pour la deuxième fois du côté d’une ancienne assistante législative noire, Talonya Adams, qui a déclaré avoir été licenciée pour des raisons discriminatoires en 2015, alors que Hobbs était la meilleure démocrate au Sénat. Hobbs a témoigné qu’elle avait pris la décision de groupe avec deux autres de renvoyer Adams.

Hobbs a d’abord défendu la décision et a détourné la responsabilité, accusant les républicains d’avoir sous-payé Adams. Après une tempête de feu de la part des démocrates qui estimaient qu’elle méprisait la discrimination au travail contre les personnes de couleur, Hobbs s’est excusée auprès d’Adams et a déclaré que sa réponse initiale “n’avait pas pris une véritable responsabilité”.

Les deux tiers du personnel de la campagne Hobbs ont démissionné cet été, déclarant à la newsletter Arizona Agenda que l’atmosphère était émotionnellement abusive.

Plus récemment, elle a fait face à une vague de critiques, même de la part d’alliés, et à des semaines de gros titres négatifs pour sa décision de ne pas débattre de Lake.

“C’est mauvais pour elle de ne pas le faire”, a déclaré Linda Martini, une bénévole démocrate de Phoenix qui a tenté de partager son opinion avec Hobbs lors d’un récent événement de campagne, mais a été repoussée par le candidat, qui s’est éloigné. « De plus, elle pourrait détruire ses adversaires. Il n’y a aucun doute là-dessus. Et les gens veulent la voir à la télévision.

Jonathan J. Cooper, Associated Press