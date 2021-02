La société DRINK Positive Beverage a annoncé dimanche qu’elle ne serait plus affiliée à Kelly Dodd, star de Real Housewives of Orange County.

La personnalité de la télévision de 45 ans a été licenciée de l’entreprise en raison de ses «opinions et opinions controversées», juste après avoir laissé entendre qu’elle avait également été tiré du RHOC.

Au cours de la dernière année, Kelly a été critiquée pour elle opinions sur la pandémie de coronavirus, l’appelant «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau» à un moment donné.

Un peu plus du week-end, elle a fait un bravo aux « super épandeurs » et «pas de masques» tout en faisant la fête dans un restaurant bondé de New Port Beach avec son mari Rick Leventhal et ses amis.

En octobre, elle a également fait face à des réactions négatives pour portant un chapeau portant la mention «Drunk Wives Matter», autant le pensaient insensible au mouvement Black Lives Matter, lors de sa douche nuptiale.

Positive Beverage a révélé avoir beaucoup appris de 2020, notamment l’importance des mots et de l’écoute de ses clients.

En tant que tels, ils ont révélé qu’ils avaient une «action à partager».

La société a annoncé qu’elle coupait ses liens avec Kelly, écrivant: «Nos valeurs fondamentales de bien-être, de communauté, de diversité et d’inclusion devraient être reflétées par notre marque et toute personne associée.

«Il est devenu clair au cours des derniers mois que les vues et opinions controversées de Kelly ont détourné l’attention de nos principaux objectifs, si efficaces aujourd’hui que nous ne sommes plus affiliés à Kelly Dodd-Leventhal.»

La déclaration a poursuivi: «Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes – quelle que soit leur nature et ce qui les passionne – à Positive Beverage, mais il doit toujours y avoir une couche sous-jacente de respect.

«Malheureusement, nous pensons que la position de Kelly n’est plus conforme à nos valeurs fondamentales. Nous apprécions ses contributions au cours de notre affiliation, et elle fera toujours partie de l’histoire de Positive Beverage, mais nous ne nous alignons pas sur ses opinions ou vues mondiales tant que nous défendons nos propres valeurs. «

Thiis vient après les deux années d’implication de Kelly dans l’entreprise, lorsqu’elle a annoncé pour la première fois en février 2019 qu’elle détenait une participation dans la marque de boissons électrolytiques.

Après l’annonce du fait que Kelly ne serait plus affiliée à l’entreprise, le RHOC star a partagé sa propre déclaration à ce sujet.

«Je suis heureuse d’avoir pu aider à mettre Positive Beverage sur la carte et leur souhaite bonne chance», a-t-elle écrit. «Je suis également très enthousiasmé par ma prochaine aventure dans l’industrie de la beauté, qui est ma vraie passion. Restez à l’écoute! »

Kelly pourrait avoir encore plus de temps à consacrer à sa nouvelle entreprise, car elle semblait confirmer qu’elle allait être renvoyée du RHOC.

Sur Instagram, elle a demandé à ses abonnés: « Qu’avez-vous pensé de la Réunion? Partagez vos impressions! »

Un fan a commenté: « Vous avez été viré pour avoir interrogé des masques et soutenu Trump?! Braunwnyn admet avoir essayé d’obtenir de la drogue à une fille de 14 ans et qu’elle a donné du kleenex? Elle devrait être partie! »

Kelly a répondu: «à peu près».

La star du RHOC Kelly Dodd applaudit les « super épandeurs » et « sans masque » alors qu’elle fait la fête dans un restaurant bondé pendant la pandémie

Un adepte a également écrit dans le post: « Ils feraient mieux de ne pas vous renvoyer, les gens en ont assez de la culture d’annulation. Aimez vous et votre mari ensemble. »

Kelly a répondu: « Il est probable que cela se produise. »

La Bravo maman pense qu’elle ne sera pas de retour la saison prochaine après avoir partagé les critiques des fans contre le patron Andy Cohen est « anti-américain » à la réunion.