Kelly Dodd et son mari, Rick Leventhal, ont été licenciés par de VRAIS femmes au foyer du comté d’Orange et semblent maintenant «plus heureux» malgré le fait que le duo soit maintenant lancé de la télévision.

La décision d’abandonner Kelly de l’émission populaire n’a pas surpris beaucoup de fans, car elle a suscité le drame avec ses opinions et commentaires controversés.

Getty

Kelly Dodd de Real Housewives Of Orange County a récemment été exclue de l’émission[/caption]

Getty

Malgré cela, son mari Rick Leventhal – qui a également quitté son poste sur Fox – a affirmé qu’ils ne sont pas exactement à terre.[/caption]

Meule, 61 ans, a récemment déclaré Sixième page: « Je suis avec un réseau formidable depuis 24 ans et je suis si fier du travail que j’ai fait et si reconnaissant pour le soutien de mes collègues et des téléspectateurs.

« Je vis ma meilleure vie en Californie avec Kelly maintenant et je n’ai jamais été aussi heureux. »

Rick et Kelly, 45 ans, ont été aperçus lors d’une sortie publique, alors que le couple souriait tous les deux alors qu’ils étaient photographiés lors d’une promenade à Newport Beach.

le maintenant ancien correspondant de Fox News a également révélé que sa femme était « vraiment excitée » de voir où elle allait partir d’ici.

Instagram

« Je vis ma meilleure vie en Californie avec Kelly maintenant et je n’ai jamais été aussi heureux », a déclaré Rick[/caption]

Getty

Kelly ne reviendra pas à la prochaine saison de RHOC suite à divers commentaires controversés[/caption]

Il a déclaré: « Kelly a passé cinq années formidables avec » RHOC « et a développé une base de fans remarquablement fidèle qui lui a montré un amour et un soutien incroyables, surtout cette semaine.

«Elle est reconnaissante à Bravo pour toutes les opportunités et nous profitons tous les deux de notre liberté retrouvée. Elle et moi sommes vraiment ravis de ce changement dans nos vies, qui nous donne le temps et l’espace pour être plus créatifs par nous-mêmes et réaliser nos rêves ensemble.

Plus tôt cette semaine, un porte-parole de Bravo a confirmé que Kelly, ainsi que Braunwyn Windham-Burke, ne pas revenir pour la prochaine saison de RHOC suite à leur comportement controversé.

Getty

Braunwyn Windham-Burke a également reçu la botte de Bravo[/caption]

Les fans ont également appris l’ancienne star Heather Dubrow fait un retour.

Kelly a ébouriffé beaucoup de plumes au cours des deux derniers mois – elle avait déjà suscité l’indignation lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs » en faisant la fête dans un restaurant bondé avec Rick et ses amis.

Dans les clips, il y avait des gens acclamant « pas de masques » à la fête, ainsi que des cris de « vis Covid. «

Instagram

Auparavant, Kelly avait fait des commentaires bouleversants sur Covid et a même grillé des «super épandeurs» dans un restaurant bondé[/caption]

Instagram

Elle a également été critiquée pour avoir porté un chapeau «Drunk Wives Matter» – une pièce de théâtre sur le mouvement Black Lives Matter[/caption]

Kelly défendrait plus tard leurs actions en déclarant: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous avons le droit d’être dans un restaurant !

La société de boissons Positive Beverage n’a cependant pas accepté la version des événements de Kelly, et lui a donné la hache pour ses « points de vue et opinions controversés ».

En avril 2020, Kelly a également affirmé que les personnes décédées de Covid seraient «mortes de toute façon» avec ou sans le virus – et l’a comparé à attraper la grippe.

Bravo

« Elle est très contrariée, bien sûr », a déclaré une source exclusivement au Sun à propos de la pensée de Kelly après son licenciement[/caption]

Ses commentaires controversés se sont poursuivis des mois plus tard, lorsqu’elle a fait face à un contrecoup pour avoir porté un chapeau de fantaisie qui disait « Les femmes ivres comptent » – une pièce de théâtre sur le mouvement Black Lives Matter – à une douche nuptiale.

Un l’initié a dit en exclusivité au Sun: « Les commentaires de Kelly sur Covid, Black Lives Matter et d’autres problèmes politiques et sociaux ont finalement été la raison pour laquelle elle a été lâchée.

« Elle est très contrariée, bien sûr. Elle a l’impression d’avoir été traitée injustement mais est excitée pour ses prochains projets, sa carrière ne fait que décoller.

Peu de temps après avoir reçu la botte, Kelly a déchiré la star licenciée Braunwyn, alors qu’elle partageait un échange de SMS entre les deux.

Kelly a dit à la mère de sept enfants : « C’est de votre faute, nous serions toujours dans la série si vous n’aviez pas rendu les choses si sombres et laides et n’aviez pas apporté tout ce BS « réveillé » politique. Vos mensonges à mon sujet, me traitant de raciste et d’homophobe étaient horriblement destructeurs et vos histoires bidons n’ont pas aidé non plus.

Braunwyn, 43 ans, a applaudi en disant: « Eh bien, je suis toujours sobre et toujours gay, comme je l’ai dit, si jamais tu veux parler, je suis là. »

Getty

Kelly a récemment critiqué sa désormais ancienne costar Braunwyn et l’a blâmée pour son licenciement[/caption]

Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

« C’est de votre faute, nous serions toujours dans la série si vous ne rendiez pas les choses si sombres et laides … », a écrit Kelly dans un échange de SMS avec Braunwyn qu’elle a partagé sur Instagram[/caption]