La star de REAL Housewives of Orange County, Kelly Dodd, a salué les «super épandeurs» et «pas de masque» alors qu’elle faisait la fête dans un restaurant bondé pendant la pandémie.

Kelly, 45 ans, a admis qu’elle «suscitait beaucoup de haine» après avoir publié une série de vidéos dans un restaurant bondé de New Port Beach avec son mari Rick Leventhal et ses amis.

Kelly a brandi son verre de Mai Tai avec le reste des clients du restaurant en criant: «À la vôtre!

Quelqu’un dans le restaurant a dit: « Vissez Covid! »

Dans une partie désormais supprimée de la vidéo sur l’histoire Instagram de Kelly, une autre personne a crié: «Personne ne porte de masque.»

Une autre personne a dit «super-épandeurs», alors que Kelly répétait apparemment ce qu’il avait dit.

Un homme à sa table a alors dit: « Répands cette merde. »

Kelly a déclaré dans une autre vidéo: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous sommes autorisés à être dans un restaurant!

Son amie a alors dit: «Nous devons être capables de vivre une vie normale, point final.»

Kelly a déclaré plus tard: «Je ne suis pas un super épandeur parce qu’il n’y a rien à répandre. Nous avons tous reçu le vaccin et nous ne l’avons pas.

Mais la star de Bravo ne s’est pas arrêtée là, car elle s’est ensuite rendue dans un autre restaurant en plein air bondé pour le dîner.

Kelly se moquant des précautions de Covid intervient alors que la Californie a dépassé les 40000 décès dus au virus.

Comme RHOC les fans savent, Kelly apparemment confirmé qu’elle a été renvoyée du spectacle Bravo.

Une adepte d’Instagram a commenté sa photo de réunion: « Ils feraient mieux de ne pas vous renvoyer, les gens en ont assez de la culture d’annulation. Je vous aime et votre mari ensemble. »

Kelly a répondu: « Cela risque de se produire. »

Lors de la réunion, Kelly et l’animateur Andy Cohen se sont disputés sur la politique.

Andy a dit qu’il avait reçu des messages disant que Kelly « n’était pas éduquée, diffusait de la désinformation et se comportait comme un crétin » parce qu’elle voulait que les entreprises s’ouvrent malgré les cas croissants de Covid-19.

Kelly a répliqué: « Je les comprends aussi, en disant que vous êtes anti-américain, que vous mettez vos convictions politiques là-bas, qu’ils ne veulent pas regarder une émission politique. »

Au printemps dernier, Kelly était critiquée pour ses propos sur la pandémie, en disant: « Savez-vous combien de personnes sont mortes de la grippe H1n1, de la grippe porcine ou du SRAS ??

«C’est 25% de clarifier vos faits, vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité !! C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau !!

« Si vous êtes vulnérable ou compromis, restez à l’intérieur si vous ne protégez pas les autres en portant des masques et des gants, gardez vos distances et ne sortez pas si vous êtes malade !! C’est du bon sens. »

En octobre, elle a fait face à des réactions négatives pour portant un chapeau portant la mention «Drunk Wives Matter», une pièce de théâtre sur le mouvement Black Lives Matter, à sa douche nuptiale.

Kelly aussi a récemment déclaré qu’elle ne reviendrait pas au RHOC si sa co-star Braunwyn Windham-Burke était toujours dans l’émission.

Le jeune marié a expliqué: « Je sais que je ne peux pas filmer avec Braunwyn, je sais pertinemment que je ne peux pas. Il n’y a tout simplement pas moyen.

«Si elle revient, je sors parce que je sais pertinemment que je ne peux pas. Elle est dangereuse. Appeler les gens et dire qu’ils sont racistes et homophobes, et dire que je suis une mauvaise maman qui court en voyage.

Braunwyn a été critiqué lors de la réunion de la saison 15 lorsque Shannon a révélé qu’elle avait offert à sa fille de 14 ans, Stella, «les bonnes choses» lors d’un barbecue il y a deux ans.

Braunwyn a pleuré, admettant: « Je ne peux pas croire que j’ai fait ça à un enfant. »