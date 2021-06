Kelly Dodd du RHOC SLAMS Braunwyn Windham-Burke comme un « travail de fou de roi », « narcissique » et « horrible mère » après les licenciements

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, Kelly Dodd, ont qualifié Braunwyn Windham-Burke de « f ** king dingue de travail », de « narcissique » et d' »horrible mère » après avoir été licenciées de la série.

Elizabeth Vargas a également été évincée tandis que Heather Dubrow a été ramenée après avoir quitté la série en 2017.

Kelly Dodd a accusé Braunwyn Windham-Burke d'avoir été licenciée

Elle a partagé leurs messages texte

Elle l'a blâmée pour tout

Bien qu’elle prétende qu’elle était prête pour les nouvelles choses que la vie apporterait après avoir été licencié de la série Bravo, Kelly a déchiré Braunwyn après que la mère de sept enfants l’a contactée par SMS.

Comme Braunwyn a affirmé qu’elle était là pour sa co-star malgré « avoir vécu l’enfer » ensemble, Kelly a profité de l’occasion pour lui dire ce qu’elle ressentait vraiment.

«C’est de votre faute, nous serions toujours dans la série si vous n’aviez pas rendu les choses si sombres et laides et n’aviez pas apporté tout ce BS politique » réveillé « . Vos mensonges à mon sujet, me traitant de raciste et d’homophobe étaient horriblement destructeurs et vos histoires bidons n’ont pas aidé non plus », lui a dit la mère d’un enfant.

Braunwyn a applaudi en disant: « Eh bien, je suis toujours sobre et toujours gay, comme je l’ai dit, si jamais vous voulez parler, je suis là. »

Elle l'a traitée de narcissique

Alors qu’elle partageait l’échange de SMS entre eux, Kelly a écrit: « Je n’arrive pas à croire que ce Braunwyn ait l’audace de m’envoyer un texto !!

«Elle est allée sur un podcast… Elle a dit qu’elle avait été renvoyée de l’émission parce que nous ne l’aimions pas tous parce qu’elle est gay.

« Pas parce que c’est une personne horrible. Pas parce qu’elle a traité tout le monde comme une merde et n’a fait aucun effort pour être amie avec nous. Pas parce qu’elle a fait une tournée de presse et a fait d’horribles accusations sur nous, nous traitant tous d’homophobes et de racistes, pas parce qu’elle est une mère horrible.

« Pas parce qu’elle est une personne horrible pour son mari. La seule raison pour laquelle elle a été licenciée, c’est parce qu’elle est gay. Quel putain de narcissique classique au travail de fou ! »

Braunwyn a également été licencié du RHOC

Kelly et Braunwyn se sont disputés pendant toute la saison

Les deux femmes au foyer ont eu une relation très difficile au cours de leur dernière saison ensemble alors qu’ils se disputaient des opinions politiques, Black Lives Matter et leurs compétences parentales.

Braunwyn a laissé entendre que Kelly ne se souciait pas de Black Lives Matter dans un Épisode de podcast Us Weekly.

Elle a dit aux hôtes lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de Kelly’s Drunk Wives Matter et commentaires à propos de Covid-19: « Nous ne parlons pas.

« Nous sommes diamétralement opposés dans notre idéologie en ce moment. Je crois que Black Lives Matter, et elle croit Les femmes ivres comptent.

« Et c’est quelque chose que je ne trouve pas drôle. Je lui ai beaucoup pardonné pour sa grande gueule au fil des ans.

Ils étaient amis

Kelly a été critiquée à plusieurs reprises par les fans pour son insensibilité politique

Suite à l’entretien, Kelly a critiqué Braunwyn pour avoir voyagé sans ses enfants.

Elle a dit : « C’est tellement mal… l’hypocrisie à son plus haut niveau. Je n’ai jamais abandonné ma fille pendant le Covid.

« Elle était avec sa grand-mère et son père quand j’étais coincé à New York. »

La mère de l’un d’eux a poursuivi: «Braunwyn, quant à elle, a voyagé à Porto Rico, Aspen, Salt Lake City et ailleurs sans ses enfants qui ont passé et continuent de passer beaucoup de temps avec des nounous, pas leur mère.

« J’ai un enfant (adolescent). Elle en a 7 dont 4 de 2 à 6 ans.

le Bravo La star a conclu: « Il y a tellement plus que j’ai hâte de dire à la réunion alors restez à l’écoute. Le pauvre Braunwyn sera dévoré vivant.

Kelly a critiqué Braunwyn pour avoir laissé ses sept enfants seuls

Kelly l'a qualifiée de mauvaise mère et de mauvaise épouse

Les choses ont dégénéré au point où Kelly a ensuite affirmé que Braunwyn n’avait pas payé ses impôts et est allée jusqu’à diffuser la plaque d’immatriculation de la maman de sept ans.

Kelly a également critiqué la sobriété de Braunwyn, affirmant qu’il s’agissait d’un faux scénario et même dit que elle avait été hospitalisée d’office.

Suite à leur querelle à la fois sur et en dehors de la série, Kelly a menacé de « manger Braunwyn vivant pendant le spectacle de la réunion ».

Malheureusement, le RHOC les étoiles étaient viré de l’émission car ils n’ont pas renouvelé leurs contrats pour la saison 16.

Un porte-parole de Bravo a confirmé le départ de Kelly, Braunwyn et Elisabeth à Variété mardi.

Étoiles actuelles Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra pour la saison à venir.

Le casting du RHOC a été bouleversé et trois femmes ont été licenciées





Les femmes au foyer restantes sera rejoint par la meilleure amie de Braunwyn, Noella Bergener, comme The Sun l’a révélé en exclusivité mercredi.

« Noella vient à bord en tant que membre de la distribution pour la nouvelle saison, cependant Braunwyn ne reviendra pas », nous a dit la source.

« Ils l’ont testée avant que les décisions de licenciement ne soient prises. Elle a une bonne chimie avec d’autres potentiels nouveaux membres de la distribution. «

Noella a fait sa première apparition dans la série en tant qu’amie de Braunwyn au cours de la saison 15.

Le tournage de la saison 16 devrait commencer le mois prochain