Kelly Dodd du RHOC SLAMMED pour avoir fait des commentaires «transphobes» dans le clip de Cameo après avoir été LICENCIÉE de l’émission Bravo

Kelly Dodd de REAL Housewives Of Orange County est critiquée pour avoir fait des commentaires « transphobes » dans un clip de Cameo.

Le clip choquant survient après que l’ancienne star de télé-réalité ait été lancée par Bravo.

5 Kelly Dodd, alun de Real Housewives Of Orange County, a été critiquée pour avoir fait des commentaires «transphobes» sur Cameo Crédit : Cameo / Kelly Dodd

5 Son mari, Rick Leventhal, a également fait une apparition dans le clip choquant Crédit : Cameo / Kelly Dodd

Sur le RHOC l’alun Page camée, où elle facture actuellement 100 $ pour un cri, Kelly a un clip d’elle-même en train de parler à une personne nommée « Jennifer ».

Kelly, vêtue d’une robe noire, dit à la caméra: « Jennifer, alors ils ont changé ces taureaux Cameo ** t, non? Et ils disent: » C’est Jennifer, elle / elle « , je ne comprends pas. Vous êtes non plus un garçon ou une fille, d’accord ?

« Tu es né garçon ou fille. Je ne comprends pas. Tu es Jennifer. Je suis désolé, je m’en fous. »

RICK FAIT UNE APPARENCE

le mari de Kelly, Rick Leventhal, apparaît dans le clip et dit : « Vous n’avez jamais rien donné et c’est pourquoi cela vous rend si attirant. »

La star de la télévision en disgrâce, qui semble être à une fête, dit ensuite aux autres invités de « souhaiter un joyeux anniversaire à Jennifer », alors qu’elle montre la vue de la « maison à un milliard de dollars » dans laquelle elle se trouve actuellement.

Après avoir appris que la fille de Jennifer va à l’école de médecine, Kelly trolle sa propre enfant de 14 ans, Jolie, la traitant de « paresseuse ** » et se moquant d’elle parce qu’elle ne peut pas « tourner une poignée de porte », et obtenir un « F en art ».

Elle a conclu: « Merci de m’avoir donné ça… Je suis hors de la série! »

KELLY L’ENTEND DES FANS

Les fans n’étaient pas du tout satisfaits de l’ancien Bravo étoile, alors qu’ils prenaient à Instagram réagir, avec une personne écrivant, « l’ignorance à son meilleur ».

Un autre a ajouté: « Je ne peux pas imaginer ce que ce serait de vivre avec autant de haine dans le cœur … doit être une vie triste qu’elle mène. »

Une troisième personne a réagi: « si triste d’être si proche d’esprit. »

PLUS DE FEMMES AU FOYER

Le mois dernier, un porte-parole du réseau a confirmé que Kelly, ainsi que Braunwyn Windham Burke, sera ne pas revenir pour la prochaine saison de RHOC suite à leur comportement controversé.

Cela ne devrait pas être une surprise car Kelly, 45 ans, a ébouriffé beaucoup de plumes au cours des deux derniers mois.

Elle a déjà suscité l’indignation lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs » en faisant la fête dans un restaurant bondé avec Rick et ses amis.

Dans les clips, il y avait des gens acclamant « pas de masques » à la fête, ainsi que des cris de « vis Covid. »

Kelly défendrait plus tard leurs actions en déclarant: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous avons le droit d’être dans un restaurant !

La société de boissons Positive Beverage n’a cependant pas accepté la version des événements de Kelly, et lui a donné la hache pour ses « points de vue et opinions controversés ».

En avril 2020, Kelly a également affirmé que les personnes décédées de Covid seraient « mortes de toute façon » avec ou sans le virus – et l’a comparé à attraper la grippe.

Ses commentaires controversés se sont poursuivis des mois plus tard, lorsqu’elle a fait face à un contrecoup pour avoir porté un chapeau de fantaisie qui disait « Les femmes ivres comptent » – une pièce de théâtre sur le mouvement Black Lives Matter – à une douche nuptiale.

Bien qu’il ait été licencié du RHOC, Meule précédemment révélé son la femme va bien, comme il l’a dit Sixième page: « Kelly a passé cinq années formidables avec ‘RHOC’ et a développé une base de fans remarquablement fidèle qui lui a montré un amour et un soutien incroyables… »

5 L’ancien téléviseur a été démarré de RHOC à la suite de son comportement controversé Crédit : Instagram

5 Kelly a également fait des commentaires choquants sur Covid, le comparant à la grippe Crédit : Bravo