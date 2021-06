Kelly Dodd du RHOC se fait vacciner après des commentaires controversés de Covid et dit que le fils de Heather Dubrow « lui a donné le virus »

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, Kelly Dodd, ont été vaccinées après ses commentaires controversés sur Covid.

L’homme de 45 ans a également déclaré que le fils de Heather Dubrow « lui avait transmis le virus » le soir du Nouvel An.

12 Kelly Dodd a partagé qu’elle avait reçu le vaccin Covid-19 Crédit : Instagram

12 Cela vient après ses commentaires controversés concernant le virus Crédit : Instagram

12 L’ancienne du RHOC a affirmé qu’elle avait obtenu Covid-19 du fils de Heather Crédit : Instagram

Kelly pris à elle Histoire Instagram mardi pour partager un clip d’elle-même et de son mari Rick Leventhal, 61 ans, attendant de prendre leurs photos.

Elle a dit à ses abonnés : « Nous recevons nos clichés Covid aujourd’hui. Je vais avec Johnson & Johnson.

Meule ont déclaré avoir choisi le vaccin parce que « c’est une injection, une seule fois ».

Kelly a ajouté : « Nous avons déjà les anticorps. Nous avons Covid le jour de l’an. Le fils de Heather Dubrow nous l’a donné.

Heather – qui vient d’annoncer son retour au RHOC en même temps que le contrat de Kelly n’a pas été renouvelé– partage les jumeaux Nicholas et Maximillia et les filles Katarina et Collette avec son mari Terry Dubrow.

12 Kelly s’est fait vacciner avec son mari Rick Crédit : Instagram

le Bravo alun a « remercié » le fils de Heather avant d’ajouter: « Nous recevons les coups de feu. On se fait vacciner, donc je pense que ta maman sera contente et mon papa sera content.

« Ils nous supplient de nous faire vacciner même si nous avons les anticorps. »

Rick a ajouté que c’était un « jour historique » pour le couple.

Les histoires Instagram se sont terminées avec Kelly documenté Rick obtenant son coup.

le RHOC la décision de la star de se faire vacciner peut choquer certains fans, car Kelly était auparavant sous le feu des critiques pour affirmer que le coronavirus était « la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau ».

12 Le contrat de Kelly n’a pas été renouvelé pour une autre saison Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

12 L’alun du RHOC avait précédemment affirmé que le virus était «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau» Crédit : Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

En avril 2020, Kelly a fait des remarques insensibles dans ses commentaires sur Instagram après que des fans l’ont appelée pour avoir volé de New York à la Californie malgré les directives de quarantaine.

Elle a dit: « Si c’est dangereux, pourquoi les compagnies aériennes volent-elles toujours. Vous pensez que je veux voler? Je devais revenir, comment est-ce élitiste??

« Les gens jugent tellement que c’en est malade !!

« Que beaucoup meurent de toute façon !! Ils seraient morts cette année ils étaient compromis !! »

le RHOC La star a poursuivi : » Savez-vous combien de personnes sont mortes du virus h1n1 de la grippe porcine ou du SRAS ??

12 Les commentaires ont été faits en avril 2020 Crédit : Instagram

12 Elle a également affirmé qu’elle ne mourrait pas du virus Crédit : Instagram

« C’est 25 pour cent d’avoir raison, vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité !! C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau !!

« Si vous êtes vulnérable ou compromis, restez à l’intérieur si vous ne protégez pas les autres en portant des masques et des gants, gardez vos distances et ne sortez pas si vous êtes malade !! C’est du bon sens. »

le Bravo La star a également affirmé que même si elle contractait le virus, elle n’en mourrait pas.

12 Les fans ont qualifié la star de Bravo de » méprisable » pour les commentaires Crédit : Getty

Elle a écrit: « Même si je l’ai, je n’en mourrai pas !! Vous connaissez même les statistiques? Ce sont les vieux ou les vulnérables qui en meurent! 25%. Tous mes amis l’ont eu et se sont rétablis! »

À la suite des commentaires, la star de RHOC a été qualifiée par les fans de « vile » et « ignoble ».

À la lumière du contrecoup, Kelly s’est adressée à Instagram pour s’excuser d’avoir fait ces commentaires.

Elle a déclaré: «Je veux présenter des excuses publiques.

12 Elle a ensuite publié des excuses publiques pour la diatribe Crédit : Getty

« Quand j’ai écrit que c’était la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau, ce n’est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c’est, ces pandémies se produisent-elles parce que c’est la voie de Dieu ?

« Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas insensible. Je me sens mal pour toutes les familles qui ont perdu des êtres chers. Je pense que nous devrions tous rester à la maison et protéger tout le monde.

« Ce n’est pas ce que je voulais dire, et je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui ont été offensés. D’accord? Je suis désolé. »