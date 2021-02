Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange étoile Kelly Dodd, alias Kelly Leventhal, pèse sur Positive Beverage mettant fin à son affiliation avec elle.

Après que les publications soient devenues virales au cours du week-end contenant les remarques de Kelly sur COVID-19, la société de boissons a annoncé dimanche 31 janvier qu’elle n’était « plus connectée » à la personnalité de la télévision, bien qu’elle reste actionnaire minoritaire.

«Kelly était un promoteur de la marque», a déclaré un porte-parole de Positive Beverage à E! Nouvelles. « Elle n’approuvera plus la marque. Ils ne sont plus connectés à elle, à sa ressemblance ou à ses opinions. Ils ne correspondent pas à ceux de la marque. Kelly reste partenaire de capital pour le moment. »

Après l’annonce de la nouvelle, Kelly a pris Twitter pour souhaiter bonne chance à l’entreprise et partager qu’elle se concentre sur de nouvelles opportunités.

« Je suis heureuse d’avoir pu aider à mettre Positive Beverage sur la carte et leur souhaite bonne chance », a-t-elle écrit. « Je suis également très enthousiasmé par ma prochaine aventure dans l’industrie de la beauté, qui est ma vraie passion. Restez à l’écoute! »

Responsable de la marque Positive Beverage Zach Muchnick a déclaré que les commentaires de Kelly au cours des «derniers mois» ont contribué à la décision de se séparer d’elle.

« Nos valeurs fondamentales de bien-être, de communauté, de diversité et d’inclusion doivent être reflétées par notre marque et toute personne qui y est associée », a déclaré l’exécutif dans une déclaration partagée sur Instagram le 31 janvier. « Il est devenu clair au cours des derniers mois que Les vues et opinions controversées de Kelly ont détourné l’attention de nos objectifs principaux, si efficaces aujourd’hui que nous ne sommes plus affiliés à Kelly Dodd-Leventhal. «

PDG Shannon Argyros a également publié une déclaration sur Instagram ce jour-là qui disait: « Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes – quelle que soit leur nature et ce qui les passionne – dans Positive Beverage. Mais il doit toujours y avoir une couche de respect sous-jacente. plus conforme à nos valeurs fondamentales. Nous apprécions ses contributions au cours de notre affiliation, et elle fera toujours partie de l’histoire de Positive Beverage, mais nous ne nous alignons pas sur ses opinions ou vues mondiales tant que nous défendons nos propres valeurs. «

Le samedi 30 janvier, la star de télé-réalité de 45 ans a publié sur sa story Instagram des photos et des vidéos d’elle et du groupe en train de dîner dans deux restaurants, dont Billy’s at the Beach à Newport Beach, en Californie, où ils ont déjeuné et les boissons.

« Personne ne porte de masque! » un homme non identifié crie dans une vidéo, alors que le groupe applaudit. Ils portent ensuite un toast en disant: « Super épandeur! »

Suite à certains critique publique, Kelly a supprimé ce clip particulier. Elle a ensuite dit dans un autre vidéo lui montrant dans une voiture avec deux femmes, « Je ne suis pas un super épandeur parce qu’il n’y a rien à répandre parce que nous avons tous le vaccin et nous ne l’avons pas, donc il n’y a rien à répandre sur les super épandeurs. » Elle a ajouté: « Les moutons sont fous! »