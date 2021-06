Kelly Dodd du RHOC est « furieuse » car elle a été « licenciée pour des commentaires sur Covid & BLM » et « en veut » au retour de Heather Dubrow

Kelly Dodd de REAL Housewives Of Orange County est « furieuse » car elle a été licenciée pour des commentaires controversés l’année dernière concernant Covid et Black Lives Matter, peut révéler The Sun.

Hier, les fans ont été choqués lorsque la nouvelle a annoncé que Kelly, 45 ans, avec des co-stars Elizabeth Lyn Vargas et Braunwyn Windham Burke aurait Sans retour pour la prochaine saison Bravo.

Kelly Dodd est «furieuse» du remaniement du casting sur RHOC[/caption]

La favorite des fans, Heather Dubrow, reviendra dans la série Bravo qu’elle a quittée il y a cinq ans[/caption]

Alors que beaucoup RHOC les fans sont dévastés par le remaniement de la distribution, certains ont appelé au déménagement car Commentaires passés de Kelly devaient « revenir pour la majorité des téléspectateurs de Bravo », a déclaré une source au Sun.

L’initié a expliqué: «Les commentaires de Kelly sur Covid, Black Lives Matter et d’autres problèmes politiques et sociaux ont finalement été la raison pour laquelle elle a été licenciée.

« Elle est très contrariée, bien sûr. Elle a l’impression d’avoir été traitée injustement mais est excitée pour ses prochains projets, sa carrière ne fait que décoller.

En plus de la suppression du trio d’anciennes femmes au foyer, la série a ajouté un ancien membre de la distribution Heather Dubrow – qui s’est disputé avec Kelly en 2016.

chauffage, 52 ans, a déjà joué dans le Bravo spectacle de la saison 7 à 11 – où elle est partie après l’arrivée de Kelly.

Kelly a le sentiment d’avoir été «traitée injustement» récemment après avoir rejoint le RHOC en 2016[/caption]

Après une interruption de cinq ans, Heather Dubrow reviendra au RHOC la saison prochaine[/caption]

« Il y a définitivement du ressentiment à propos du retour d’Heather à sa place, Kelly n’est pas contente de ça.

« Mais elle souhaite finalement bien à la série et veut avancer dans sa vie », a insisté l’initié.

Une source proche de Kelly a déclaré qu’elle était « surprise d’entendre que les téléspectateurs ne la soutenaient pas » car sa « page Instagram est remplie de milliers de commentaires offrant amour et soutien ».

Il y a aussi des messages de certains des 828 000 followers de la star qui proclament le boycott de la franchise maintenant que la beauté brune est partie.

« Kelly est également incroyablement reconnaissante pour les cinq dernières saisons et ne souhaite que le meilleur pour le casting et la série.

La brune au franc-parler a fait une série de commentaires controversés au cours de la dernière année[/caption]

L’ancien de Bravo a «un certain ressentiment» envers Heather qui l’a remplacée dans la série[/caption]

L’année dernière, Kelly a déclaré que Covid était «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau»[/caption]

« Elle ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de travailler sur de nouveaux projets avec son mari Rick », ont-ils ajouté à propos de son mari, le journaliste Rick Leventhal.

Bravo n’a pas répondu à la demande de commentaire de The Sun.

Hier, un porte-parole du RHOC a confirmé le départ de Kelly, Braunwyn et Elisabeth à Variété.

Les contrats des stars de la télé-réalité n’ont pas été renouvelés pour la saison prochaine, dont le tournage devrait commencer le mois prochain.

Kelly s’est récemment mariée avec le journaliste Rick Leventhal[/caption]

Braunwyn, Kelly et Elizabeth sont sortis alors que RHOC réduit de moitié son casting[/caption]

Acteurs actuels Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra pour la saison à venir, tandis que la série devrait ajouter une ou deux nouvelles femmes à la distribution.

La décision d’abandonner Kelly intervient après qu’elle a suscité l’indignation pour une série de commentaires l’année dernière – y compris lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs » en faisant la fête dans un restaurant bondé.

Elle a également fait des remarques sur son Instagram après que des fans l’ont appelée pour avoir volé de New York à la Californie malgré les directives de quarantaine – affirmant que les personnes décédées de Covid seraient «mortes de toute façon» avec ou sans le virus.

Braunwyn Windham-Burke a également été éliminé par Bravo après une année personnelle difficile[/caption]

Elizabeth Vargas ne reviendra pas non plus au RHOC[/caption]





« C’est 25 pour cent que vous comprenez les faits, vous n’entendez que des chiffres, pas la réalité !! C’est la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau !! Elle a dit – scandalisant de nombreux fans.

Ses commentaires controversés se sont poursuivis en octobre dernier, lorsqu’elle a fait face à des réactions négatives pour portant un chapeau de fantaisie qui dit « Drunk Wives Matter » – un jeu de mots sur le mouvement Black Lives Matter – à une douche nuptiale.

Il y a eu d’autres problèmes en janvier, lorsque RHOC les fans prétendent qu’elle a appelé Andy Cohen « anti-américain » pour ne pas avoir soutenu Donald Trump.