Kelly Dodd a doublé sa critique des protocoles COVID-19 lors d’un week-end où la star des « Real Housewives of Orange County » a posté des vidéos controversées sur les réseaux sociaux dénonçant les mesures.

Dans une série de vidéos Instagram Stories, Dodd a célébré avec des amis dans les restaurants du comté d’Orange, s’opposant vocalement aux restrictions pour lutter contre le virus contagieux.

Chez Billy’s at the Beach à Newport Beach, la foule sans masque dans ses vidéos a applaudi les mai tais à ne pas porter de masque facial. À un autre endroit, Dodd a célébré avec une table d’amis sans masque et son mari, Rick Leventhal de Fox News, exprimant des critiques sur les mandats de masque et le gouverneur de Californie Gavin Newsom. « Gavin est en train de s’effondrer », a déclaré Dodd dans une vidéo.

Dans une autre vidéo Instagram Stories, Dodd a réagi aux critiques en ligne de ses vidéos en temps réel alors que des amis étaient assis à l’arrière d’une voiture et lisaient à haute voix des articles en ligne sur le tumulte.

« Je ne suis pas un super épandeur parce qu’il n’y a rien à propager », a déclaré Dodd dans la vidéo, affirmant qu’elle et ses amis « ont tous reçu le vaccin (COVID-19). Et nous ne l’avons pas. Donc, il n’y a rien. se répandre. «

« Les moutons sont fous », a ajouté Dodd, utilisant un terme d’argot pour les gens dociles pour décrire ses critiques.

Dans une autre vidéo Instagram, Dodd a établi des comparaisons entre vivre avec les restrictions du COVID-19 à San Francisco et vivre en Russie.

Dimanche, Positive Beverage, la société de boissons à l’eau pétillante qui travaille avec Dodd depuis deux ans, s’est séparée de la star du «RHOC» au milieu de la fureur croissante des médias sociaux.

« Nos valeurs fondamentales de bien-être, de communauté, de diversité et d’inclusion doivent être reflétées par notre marque et toute personne qui lui est associée », a déclaré Zach Muchnick, responsable de la marque Positive Beverage, dans un communiqué publié sur les histoires Instagram de la société. « Il est devenu clair au cours des derniers mois que les vues et opinions controversées de Kelly ont détourné l’attention de nos objectifs principaux, si efficaces aujourd’hui que nous ne sommes plus affiliés à Kelly Dodd-Leventhal. »

« Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes – quelle que soit leur nature et ce qui les passionne – à Positive Beverage », a déclaré le PDG Shannon Argyros dans le communiqué. « Mais il doit toujours y avoir une couche de respect sous-jacente. Malheureusement, nous pensons que la position de Kelly n’est plus conforme à nos valeurs fondamentales.

« Nous ne nous alignons pas sur ses opinions ou vues mondiales tant que nous défendons nos propres valeurs », indique le communiqué.

Dodd a tweeté une réponse dimanche, « Je suis heureux d’avoir pu aider à mettre Positive Beverage sur la carte et leur souhaite bonne chance. Je suis également très enthousiasmé par ma prochaine aventure dans l’industrie de la beauté, qui est ma vraie passion. Restez à l’écoute! »

USA TODAY a contacté Bravo TV et Dodd pour plus de commentaires.