Kelly Dodd, REAL Housewives Of Orange County, a publiquement demandé à sa belle-fille Veronica de « cesser de parler » d’elle.

Son appel intervient après que la militante et travailleuse sociale Veronica ait critiqué la star du RHOC pour se moquer des règles de la pandémie de Covid et de Black Lives Matter.

Prenant Twitter, Kelly a affirmé que la jeune femme de 29 ans « ne répondrait pas à ses appels », alors « a dû recourir » à lui parler sur les réseaux sociaux.

Aux côtés de quatre émojis cœur rouge, elle a tweeté à ses 200 000 followers: «Nous vous aimons Veronica et nous souhaitons que vous arrêtiez de parler de nous publiquement …

« Vous ne répondrez pas à nos appels. Je dois recourir à ce tweet. Merci. »

Les fans ont rapidement défendu Veronica, qui, selon eux, n’a rien fait de mal en partageant son point de vue dans le domaine public.

L’un d’eux a tweeté: « » Nous t’aimons « Donne-moi une pause Kelly. Tu as mis sa famille sur la scène mondiale, tu as dit des trucs vraiment stupides, et elle a dû répondre.

« Si elle veut gérer sa nouvelle notoriété en utilisant les médias sociaux et non en vous parlant, c’est son choix. »

Un autre a ajouté: «’Arrêtez de parler de nous publiquement’ ‘, tweete-t-elle publiquement. #rhoc. «

Un troisième a déclaré à Kelly, 45 ans: « Vous n’êtes pas obligé de recourir à ce tweet. C’est votre belle-fille, il y avait sûrement une meilleure façon de gérer cela.

« Comme d’habitude, vous courez sur les réseaux sociaux et c’est ce qui a commencé tout ça. Smh. »

Il y a de plus en plus d’appels pour que Kelly soit exclue du RHOC après avoir récemment fait une série de commentaires controversés.

Au cours de la dernière année, Kelly a été critiquée pour elle opinions sur la pandémie de coronavirus, même en l’appelant «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau» à un moment donné.

Elle plus tard s’est excusée pour ses commentaires.

Il y a quinze jours, elle a fait un porter un toast aux «super épandeurs» tout en faisant la fête dans un restaurant bondé de New Port Beach avec son mari, Rick Leventhal, et des amis.

Il y avait des gens qui applaudissaient «pas de masques» à la fête, avec des cris de «vis Covid».

Kelly a ensuite tenté de se défendre dans une vidéo, disant: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous sommes autorisés à être dans un restaurant!

La star de Bravo a continué à défendre sa blague, déclarant plus tard: «Je ne suis pas un super épandeur car il n’y a rien à répandre. Nous avons tous reçu le vaccin et nous ne l’avons pas.

Entreprise de boissons Positive Beverage n’a cependant pas accepté la version des événements de Kelly et lui a donné la hache pour ses « vues et opinions controversées ».

Pendant ce temps, en octobre, elle a également fait face à des réactions négatives pour portant un chapeau portant la mention «Drunk Wives Matter», autant le pensaient insensible au mouvement Black Lives Matter, lors de sa douche nuptiale.

La belle-fille de Kelly, Veronica, a donné la semaine dernière son avis sur la star de télé-réalité, en disant sur Instagram Live: « Je ne pense pas que ce soit acceptable pour les personnes qui disent avoir subi du racisme ou des préjugés de se retourner et d’infliger le même sectarisme à d’autres personnes. .

« Je ne pense pas que vous puissiez expérimenter les privilèges de la blancheur et ensuite vous retourner et nier que ces privilèges existent. »

Veronica a également déclaré qu’elle avait « créé un groupe de soutien » pour les personnes qui ont des parents conservateurs, ou parents ayant des convictions politiques différentes.

Suite au récent spectacle de réunion du RHOC, Kelly a récemment semblé confirmer qu’elle allait être licenciée.

Sur Instagram, elle a demandé à ses abonnés: « Qu’est-ce que vous avez pensé de la Réunion? Partagez vos impressions! »

Un fan a commenté: « Vous avez été viré pour avoir interrogé des masques et soutenu Trump?! Braunwnyn admet avoir essayé d’obtenir de la drogue à une fille de 14 ans et qu’elle a donné du kleenex? Elle devrait être partie! »

Kelly a répondu: « À peu près. »