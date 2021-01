Alors, Kelly a-t-elle parlé à Braunwyn depuis leur grande explosion de retrouvailles?

« Non, je ne lui ai pas parlé du tout. Personne ne l’a fait », a déclaré Kelly à E! avant le deuxième épisode de retrouvailles de ce soir. «Elle est complètement aliénée du groupe. Elle ne veut rien avoir à voir avec aucun de nous, mais ensuite elle ira sortir avec Salt Lake City filles. Cela me dépasse tellement. C’est un casting d’ensemble, nous avons des relations et elle est complètement aliénée. «

Kelly a ajouté: «Et écoutez, je suis tout à propos de devenir propre et sobre, tout sur les AA et ces choses… Ma meilleure amie est une vraie alcoolique et je sais ce que c’est par rapport à elle. Maintenant, a-t-elle un problème d’alcool? Ouais. J’ai juste l’impression que ses intrigues sont inventées et c’est juste mon avis. Je suis content qu’elle se nettoie mais elle est complètement aliénée… Je remets juste en question ses motivations et son honnêteté.

Deuxième partie de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange réunion diffusée ce soir à 21 heures sur Bravo. Frénésie d’épisodes passés de RHOC sur Paon à tout moment.

