Kelly Dodd apprécie le bonheur des jeunes mariés.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange La star fait le point sur son mariage un peu plus de trois mois après son mari et elle Rick Leventhal s’est marié lors d’une petite cérémonie à Napa le 10 octobre 2020. Depuis qu’il a dit «oui», le correspondant de Fox News a été occupé à déménager de la côte est en Californie pour être avec sa mariée et sa fille adolescente Jolie.

« Rick a vendu son appartement à New York et il a vendu sa place en Floride, mais il a toujours sa maison des West Hamptons que nous allons mettre sur le marché dans une semaine », a déclaré Dodd à E! Nouvelles exclusivement. «Et nous allons en acheter beaucoup ici à Newport Beach. Nous venons de déposer une offre afin de voir si nous l’obtenons.

La star de Bravo a ajouté: « Mais tout se passe vraiment bien. Nous sommes transférés au bureau de LA et il adore le temps ici et Jolie l’aime et ça a été fantastique. Nous avons eu un merveilleux voyage jusqu’à présent. »