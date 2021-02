Le membre de la distribution « Real Housewives of Orange County » a mis en ligne au cours du week-end des images d’elle et de quelques amis en train de dîner dans un grand groupe. Ils sont apparus dans Stories sur son compte Instagram vérifié.

Lorsque certains des adeptes de Dodd ont remis en question la sécurité d’une telle sortie pendant une pandémie, les participants ont répondu qu’ils devraient être en mesure de «vivre une vie normale».

« Je ne suis pas un super diffuseur parce qu’il n’y a rien à répandre », a déclaré Dodd dans une autre vidéo.

L’état d’origine de Dodd, la Californie, est actuellement dans la phase 1B de son déploiement de vaccins, ce qui signifie que les personnes âgées de plus de 65 ans et celles qui travaillent dans les domaines de la garde d’enfants, de l’éducation, des services d’urgence et de l’alimentation et de l’agriculture peuvent être vaccinées.

Positive Beverage a publié dimanche sur ses histoires Instagram que « 2020 nous a appris que les mots ont du pouvoir et que l’écoute peut nous unir … nous vous avons écouté et avons une action importante à partager ».

« Nos valeurs fondamentales de bien-être, de communauté, de diversité et d’inclusion doivent être reflétées par notre marque et toute personne qui y est associée », a déclaré Zach Muchnick, responsable de la marque de l’entreprise, dans un communiqué écrit. « (I) l est devenu clair au cours des derniers mois que les vues et opinions controversées de Kelly ont détourné l’attention de nos objectifs principaux, si efficaces aujourd’hui que nous ne sommes plus affiliés à Kelly Dodd-Leventhal. »

« Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes – quelle que soit leur nature et ce qui les passionne – à Positive Beverage. Mais il doit toujours y avoir une couche de respect sous-jacente », a déclaré Shannon Argyros, PDG de Positive Beverage, dans une déclaration écrite également publiée sur Instagram. Histoires.

« Malheureusement, nous pensons que la position de Kelly n’est plus conforme à nos valeurs fondamentales. Nous apprécions ses contributions au cours de notre affiliation, et elle fera toujours partie de l’histoire de Positive Beverage, mais nous ne nous alignons pas sur ses opinions ou vues mondiales tant que nous la maintenons. nos propres valeurs. »

Dodd a répondu à l’entreprise sur son compte Twitter vérifié.

« Je suis contente d’avoir pu aider à mettre Positive Beverage sur la carte et leur souhaite bonne chance », a-t-elle tweeté. « Je suis également très enthousiasmé par ma prochaine aventure dans l’industrie de la beauté, qui est ma vraie passion. Restez à l’écoute! »

Ce n’est pas la première fois que Dodd fait face à des réactions négatives pour ses commentaires sur Covid-19.

En décembre, elle est apparue sur « Watch What Happens Live with Andy Cohen » et s’est excusée pour un autre commentaire lié au coronavirus.

« Bien sûr, je regrette d’avoir dit cela », a déclaré Dodd à Cohen. « C’était une question: » Pourquoi les pandémies se produisent-elles comme ça? Est-ce la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau? » C’était une chose stupide à dire pour moi. C’était insensible, et je m’excuse si j’ai blessé ou offensé quelqu’un parce que ce n’était pas vraiment mon intention. «