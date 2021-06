Kelly Dodd de RHOC, 45 ans, montre sa silhouette dans un body et fait la promotion des jouets sexuels après avoir été licenciée de l’émission Bravo

L’ANCIENNE star de Real Housewives of Orange County, Kelly Dodd, a fait la promotion de tout, des jouets sexuels aux équipements d’entraînement sur Instagram.

Kelly, 45 ans, a montré son corps tonique dans un body une pièce avec une découpe dans le dos quelques jours seulement après avoir été licenciée du RHOC.

9 Kelly Dodd, ancienne star de Real Housewives of Orange County, a posé dans un body Crédit : Instagram/Kelly Dodd

Elle a frappé le stepper et le vélo d’appartement pour s’asseoir et a offert à ses fans une remise de 20 % sur le body.

Kelly portait ses cheveux blonds lâchés mais les gardait hors de ses yeux tout en s’entraînant avec un épais bandeau gris.

Ses fans ont adoré son look de gym, la qualifiant de « super mignonne ».

« Tu es magnifique !! Toujours mon préféré et mon inspiration », a écrit un utilisateur d’Instagram.

9 Elle est allée au gymnase pour promouvoir le body qui comportait une découpe dans le dos Crédit : Instagram/Kelly Dodd

9 La star de télé-réalité a également fait la promotion d’une gamme de jouets sexuels sur son Instagram Crédit : Instagram/Kelly Dodd

Et un autre a ajouté: « Tu es si mignon. »

Puis, juste un jour après avoir sorti le body, Kelly est revenue sur son Instagram pour promouvoir une gamme de jouets sexuels.

Assise sur son lit, Kelly a brandi deux vibromasseurs, tandis qu’un troisième était placé à côté d’elle.

Elle a sous-titré le message: « @bellesaboutique et moi envoyons des vibromasseurs ou des cartes-cadeaux gratuits pour des jouets à TOUS ceux qui s’inscrivent à mon cadeau. Tout ce que vous avez à faire est de vous diriger vers le lien dans ma bio, de déposer votre e-mail pour vous inscrire et consultez votre boîte de réception pour voir votre cadeau ! TOUT LE MONDE gagne quelque chose… »

9 La star controversée a récemment été licenciée de la franchise Bravo Crédit : Getty

Les fans ont commenté qu’ils aimaient son « agitation » et ont écrit qu’elle était une « grande ambassadrice/influenceuse pour tous les produits » dont elle faisait la promotion.

Mais certains fans ont remarqué que son Instagram était récemment rempli de messages promus allant des jouets sexuels aux équipements d’entraînement.

« Vous avez été occupé à vendre des produits ! « , a écrit un fan.

La folie promotionnelle de Kelly intervient après qu’elle a été licenciée du RHOC en raison de ses opinions et commentaires controversés.

9 Elle avait fait une série de commentaires controversés dont beaucoup sur Covid Crédit : Getty

Plus tôt cette semaine, un porte-parole de Bravo a confirmé que Kelly, ainsi que Braunwyn Windham-Burke, ne pas revenir pour la prochaine saison de RHOC suite à leur comportement controversé.

Les fans ont également appris l’ancienne star Heather Dubrow fait un retour.

Kelly a ébouriffé beaucoup de plumes au cours des deux derniers mois – elle a déjà suscité l’indignation lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs » en faisant la fête dans un restaurant bondé avec Rick et ses amis.

Dans les clips, il y avait des gens acclamant « pas de masques » à la fête, ainsi que des cris de « vis Covid. »

9 Son mari Rick Leventhal a également quitté son poste chez Fox News Crédit : reportez-vous à la légende

Kelly défendrait plus tard leurs actions en déclarant: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous avons le droit d’être dans un restaurant !

La société de boissons Positive Beverage n’a cependant pas accepté la version des événements de Kelly, et lui a donné la hache pour ses « points de vue et opinions controversés ».

En avril 2020, Kelly a également affirmé que les personnes décédées de Covid seraient « mortes de toute façon » avec ou sans le virus – et l’a comparé à attraper la grippe.

Ses commentaires controversés se sont poursuivis des mois plus tard, lorsqu’elle a fait face à un contrecoup pour avoir porté un chapeau de fantaisie qui disait « Les femmes ivres comptent » – une pièce de théâtre sur le mouvement Black Lives Matter – à une douche nuptiale.

9 Le couple s’est marié en octobre de l’année dernière Crédit : Instagram

Un initié a dit exclusivement au Sun: « Les commentaires de Kelly sur Covid, Black Lives Matter et d’autres problèmes politiques et sociaux ont finalement été la raison pour laquelle elle a été lâchée.

« Elle est très contrariée, bien sûr. Elle a l’impression d’avoir été traitée injustement mais est excitée pour ses prochains projets, sa carrière ne fait que décoller. »

9 Kelly a été critiquée pour avoir porté un chapeau «Drunk Wives Matter» à une douche nuptiale Crédit : Instagram

9 Braunwyn Windham-Burke a également été licencié du RHOC Crédit : Getty

Cependant, la source a ajouté que Kelly « souhaite finalement bien la série et veut aller de l’avant avec sa vie ».

Peu de temps après avoir reçu la botte, Kelly a déchiré la star licenciée Braunwyn, alors qu’elle partageait un échange de SMS entre les deux.

Kelly a déclaré à la mère de sept enfants: « C’est de votre faute, nous serions toujours dans la série si vous n’aviez pas rendu les choses si sombres et laides et n’aviez pas apporté tout ce BS politique » réveillé « . Vos mensonges à mon sujet, m’appelant un raciste et homophobe étaient horriblement destructeurs et vos histoires bidons n’ont pas aidé non plus. »

Braunwyn, 43 ans, a applaudi en disant: « Eh bien, je suis toujours sobre et toujours gay, comme je l’ai dit, si jamais tu veux parler, je suis là. »