Les téléspectateurs ont demandé qu’elle soit renvoyée de la série télé-réalité, et il semble que les producteurs aient accepté, car Kelly ne reviendra pas pour la prochaine série. Voici pourquoi…

Kelly Dodd a-t-elle été renvoyée du RHOC ?

Un porte-parole de Bravo a confirmé que les stars de Real Housewives of Orange County Kelly Dodd et Braunwyn Windham-Burke ne reviendront PAS dans la prochaine série.

le RHOC Les contrats des stars n’ont pas été renouvelés pour la saison prochaine, dont le tournage devrait commencer en juillet 2021.

Cela vient après que Kelly ait précédemment démenti les rumeurs selon lesquelles elle serait exclue de la série en février 2021.

Elle a dit : « C’est en fait assez drôle… J’entends ces rumeurs chaque année depuis cinq ans.

« J’attends avec impatience ma sixième saison #RHOC 16 !

Étoiles actuelles Shannon perle, Gina Kirschenheiter, et Emilie Simpson reviendra pour la saison à venir.

Pourquoi Kelly Dodd ne revient-elle pas au RHOC ?

Dodd a été coupé de la série à la suite d’un certain nombre d’épisodes controversés.

Elle a été critiquée à plusieurs reprises au cours de la dernière année pour ses opinions et commentaires controversés.

Mais Kelly elle-même a exprimé des doutes sur sa place au RHOC, affirmant qu’elle ne reviendrait pas au RHOC si sa co-star Braunwyn Windham-Burke restait sur le spectacle.

Kelly, qui a épousé le journaliste de Fox News Rick Leventhal en octobre 2020, a expliqué : « Je sais que je ne peux pas filmer avec Braunwyn, je sais pertinemment que je ne peux pas. Il n’y a aucun moyen.

« Si elle revient, je pars parce que je sais pertinemment que je ne peux pas. Elle est dangereuse. Appeler les gens et dire qu’ils sont racistes et homophobes, et dire que je suis une mauvaise mère qui court partout en voyage.

Quels sont les commentaires les plus controversés de Kelly Dodd ?

Dodd a déjà été licencié de Positive Beverage en raison de ses « points de vue et opinions controversés » concernant la pandémie de COVID-19.

Elle a affirmé que la pandémie était «la manière de Dieu d’éclaircir le troupeau»,

Elle a déjà suscité l’indignation lorsqu’elle a fait un toast aux « super épandeurs » en faisant la fête dans un restaurant bondé avec son mari, Rick Leventhal, et des amis.

Il y avait des gens acclamant «pas de masques» à la fête, ainsi que des cris de «vissez Covid».

Kelly a ensuite défendu leurs actions en déclarant: «Je reçois beaucoup de haine parce que nous sommes dans un restaurant où nous sommes autorisés à être. Nous avons le droit d’être dans un restaurant !

En octobre 2020, elle a également fait face à des réactions négatives pour portant un chapeau qui disait « Drunk Wives Matter », comme beaucoup pensaient qu’il était insensible au mouvement Black Lives Matter, lors de sa douche nuptiale.

Les fans ont demandé qu’elle soit licenciée après avoir appelé Andy Cohen « anti-américain » pour ne pas avoir soutenu Donald Trump en janvier 2021.