Kelly de l’Arizona frappe la Californie sur l’utilisation du fleuve Colorado

PHOENIX (AP) – Les communautés californiennes exposées à la poussière dangereuse par un lit de lac asséché se sont retrouvées au centre des tensions entre l’Arizona et la Californie sur la manière de conserver l’eau le long du fleuve Colorado surchargé.

Le sénateur américain Mark Kelly, un démocrate de l’Arizona sur le point d’être réélu, veut que le gouvernement fédéral retienne l’argent pour le nettoyage environnemental de la mer de Salton jusqu’à ce que la Californie accepte d’utiliser moins de sa part du fleuve. Il a également reproché au US Bureau of Reclamation de ne pas savoir quand et comment il agira si les sept États occidentaux qui dépendent du fleuve ne parviennent pas à réduire considérablement leur utilisation.

“Nous n’avons plus de temps”, a écrit Kelly mardi dans une lettre au département américain de l’Intérieur. “Plus le Département attend pour faire pression pour un accord … plus cette crise sera difficile à résoudre, ne conduisant qu’à des choix et des litiges plus difficiles.”

En juin, les responsables fédéraux ont déclaré que les États devaient réduire considérablement leur utilisation, car les principaux réservoirs risquaient de tomber si bas qu’ils ne pouvaient plus produire d’hydroélectricité ni approvisionner les utilisateurs d’eau. Mais les États ont dépassé l’échéance d’août sans plan. Le Congrès a consacré jusqu’à 4 milliards de dollars en partie pour payer les agriculteurs et les villes pour qu’ils utilisent moins d’eau, mais son impact reste incertain.

Une grande attention est portée à la Californie, le plus grand détenteur de l’eau du fleuve et le dernier à perdre en période de pénurie. Les utilisateurs de l’État ont récemment déclaré qu’ils réduiraient leur utilisation jusqu’à 9% en fonction de l’argent fédéral et d’un plan de nettoyage de la poussière toxique autour de la mer de Salton.

Le lac s’est formé en 1905 lorsque la rivière a débordé et est principalement alimenté par le ruissellement des fermes du sud-est de la Californie. En séchant, le vent soulève des particules qui détériorent la qualité de l’air. Lorsque les fermes utilisent moins d’eau de rivière, moins de flux excédentaires se déversent dans la mer.

Les responsables californiens et le groupe communautaire Alianza Coachella Valley ont été surpris par la lettre de Kelly. Ils ont dit qu’il était injuste d’utiliser les communautés exposées aux dommages environnementaux comme monnaie d’échange.

“Le système du fleuve Colorado est en crise, ce dont nous avons besoin, c’est moins de pointage du doigt et plus d’eau conservée”, a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire de l’Agence des ressources naturelles de Californie.

La lettre de Kelly intervient au milieu d’une candidature difficile à la réélection contre le républicain Blake Masters, un concours qui aidera à déterminer le contrôle du Sénat américain.

Alors que les agriculteurs et les villes de l’Ouest sont confrontés à une diminution de l’approvisionnement en eau, l’inquiétude concernant l’accès futur à l’eau de l’Arizona est devenue un problème majeur, en particulier dans des villes comme Phoenix et Tucson.

Le Nevada, l’Utah, le Nouveau-Mexique, le Wyoming et le Colorado, les tribus et le Mexique détiennent également des droits sur l’eau du fleuve. Il aide à fournir de l’eau potable à environ 40 millions de personnes ainsi qu’à d’innombrables fermes qui cultivent des légumes et des cultures pour la nation.

Les dernières projections fédérales montrent que le barrage du lac Powell – un réservoir critique à la frontière entre l’Arizona et l’Utah – ne pourra pas produire d’électricité d’ici la fin de l’année prochaine si les pluies et les chutes de neige sont minimes.

Déjà, l’Arizona, le Nevada et le Mexique ont subi des coupures d’approvisionnement obligatoires. La Californie finirait par être intégrée à ces coupes si le lac Powell et le lac Mead continuaient de baisser comme prévu.

Les économies offertes par la Californie en octobre – 400 000 acres-pieds d’eau par an – représentent environ un cinquième du montant minimum que les responsables fédéraux estiment nécessaire pour traverser le bassin.

Tom Buschatzke, directeur du département des ressources en eau de l’Arizona, a déclaré mercredi qu’il ne considérait pas l’offre de la Californie comme un engagement ferme. L’Arizona a économisé de l’eau au-delà de ses réductions obligatoires depuis juin, mais n’a pas décidé de ce qu’il offrirait de plus, a-t-il déclaré par e-mail.

Tout argent fédéral donné à la Californie pour traiter la mer de Salton devrait être lié à une promesse de l’État de garder l’eau dans le lac Mead, a déclaré Buschatzke.

Retenir de l’argent pour des projets de nettoyage autour du lac “affecterait de vraies communautés souffrant déjà de taux plus élevés d’asthme et d’autres problèmes de santé”, a déclaré Silvia Paz, directrice exécutive d’Alianza Coachella Valley, dans un communiqué.

Kelly a déclaré mercredi que la Californie avait tort d’exiger de l’argent pour la mer de Salton afin de résoudre une crise sur le fleuve Colorado.

“Je ne vais pas laisser la Californie s’en tirer comme ça”, a déclaré Kelly après un arrêt de campagne à Phoenix. « Vous ne pouvez pas tenir le fleuve Colorado en otage avec un financement pour autre chose. Peu importe ce que c’est. Je veux dire, c’est de l’eau dont nous parlons.

Kelly veut également des précisions sur le moment où la Californie sera limitée dans le prélèvement de l’eau qu’elle stocke dans le lac.

Le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter la lettre de Kelly, a déclaré le porte-parole Tyler Cherry.

Masters, le rival républicain de Kelly, appelle à une confrontation encore plus agressive avec la Californie, déclarant lors d’un récent débat, “nous pouvons résoudre ce problème avec la technologie et des coudes pointus”.

“Pourquoi la Californie met-elle même sa paille dans le fleuve Colorado?” Masters a déclaré, suggérant que l’État devrait plutôt retirer le sel de l’eau de mer pour augmenter son approvisionnement.

Ronayne a rapporté de Sacramento, en Californie. La rédactrice d’Associated Press Felicia Fonseca à Flagstaff, en Arizona, a contribué.

Jonathan J. Cooper et Kathleen Ronayne, Associated Press