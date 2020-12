WASHINGTON (AP) – Le démocrate de l’Arizona et ancien astronaute Mark Kelly a prêté serment au Sénat mercredi, réduisant le contrôle républicain de la chambre et soulignant le passage de son État du rouge au bleu.

Kelly, 56 ans, a battu la sénatrice du GOP Martha McSally lors des élections du mois dernier, ce qui en fait l’une des trois seules titulaires à perdre. En prenant ses fonctions, il a réduit l’avantage républicain dans la chambre à 52-48.

Cela aura peu d’impact sur le contrôle du chef de la majorité Mitch McConnell sur la chambre pour le dernier mois de cette session du Congrès. Mais cela prépare le terrain pour deux élections décisives du 5 janvier au Sénat en Géorgie.

Si les démocrates gagnent les deux, ils commanderont la chambre 50-50 pour le nouveau Congrès qui débutera début janvier parce que le vice-président élu Kamala Harris voterait à égalité.

Kelly s’est présenté comme un centre de résolution de problèmes pendant sa campagne, et sa mince victoire de 2 points de pourcentage sur McSally suggère qu’il voudra faire partie de l’aile modérée des démocrates.

Dans une interview, il a félicité le regretté sénateur John McCain, R-Ariz., Un franc-tireur politique dont il occupe maintenant le siège et dont il s’est rendu mardi sur la tombe à l’Académie navale américaine à Annapolis, Maryland.

Il a également exprimé son soutien à une poussée des modérés bipartisanes du Congrès pour adopter un projet de loi de soulagement du COVID-19 avant l’ajournement du Congrès pour l’année. «Je pense que quelque chose devrait se passer maintenant», a-t-il déclaré.

Kelly a été assermentée par le vice-président Mike Pence, et les deux hommes portaient des masques et se cognaient les bras en guise de félicitations à la fin du serment. Parmi ceux qui regardaient depuis la galerie des visiteurs, il y avait son épouse, l’ancien représentant Gabby Giffords, D-Ariz., Et Scott Kelly, son frère jumeau et collègue astronaute à la retraite.

Le collègue de Kelly en Arizona, le sénateur démocrate Kyrsten Sinema, a tenu la Bible sur laquelle il a prêté serment. Dans ce qui pourrait être une première au Sénat pour de telles cérémonies, Sinema, connue pour sa mode dramatique, portait un manteau à rayures zébrées et avait les cheveux violets, ou peut-être une perruque.

L’arrivée de Kelly au Sénat marque un jalon politique pour l’Arizona, qui compte deux sénateurs démocrates pour la première fois depuis janvier 1953. C’est à ce moment-là que le sénateur du GOP Barry Goldwater est entré en fonction, à peine une décennie avant qu’il ne devienne le candidat raté de son parti en 1964.

Autre preuve du changement politique de l’Arizona, l’État a soutenu le président élu Joe Biden le mois dernier, la première fois qu’un candidat démocrate à la présidentielle l’a porté depuis 1996.

McSally a été nommée à son siège en 2019 pour remplacer McCain. Sa nomination n’a duré que jusqu’à ce que l’élection spéciale du mois dernier soit officiellement certifiée, ce qui a eu lieu cette semaine. Cela a ouvert la voie à Kelly pour prendre ses fonctions et remplir le reste du mandat de six ans de McCain, ce qui signifie que Kelly fera face à une réélection en 2022.

Kelly était parachutée dans une session frénétique de canard boiteux dans laquelle les législateurs et le président Donald Trump sont jusqu’à présent dans l’impasse sur l’opportunité de fournir un paquet de secours COVID-19 avant les vacances d’une valeur de centaines de milliards de dollars. Ils essaient également d’aborder le travail budgétaire de fin d’année et un projet de loi sur la politique de défense.

Dans ce qui a été l’une des courses au Sénat les plus chères du pays, Kelly a levé 89 millions de dollars. C’était juste après les 108 millions de dollars recueillis par le candidat battu du Sénat démocrate de Caroline du Sud, Jaime Harrison, selon le Center for Responsive Politics.

Le républicain Cory Gardner du Colorado et le démocrate Doug Jones de l’Alabama ont été les seuls autres titulaires du Sénat vaincus le mois dernier.

Fils de deux policiers, Kelly est un astronaute à la retraite qui a effectué quatre missions spatiales, dont le temps passé à bord de la Station spatiale internationale. Il était également un pilote de la marine qui a effectué des missions de combat lors de l’opération Desert Storm au début des années 1990.

Giffords a été grièvement blessé lors d’une fusillade de masse en 2011 au cours de laquelle six personnes ont été tuées et une douzaine d’autres blessées. Elle et Kelly sont devenues des figures de proue des efforts infructueux pour faire pression sur le Congrès pour qu’il renforce les contrôles des armes à feu.

« Super journée, excellente journée », a déclaré Giffords aux journalistes par la suite.

Kelly est le quatrième astronaute à être élu au Congrès. John Glenn était un sénateur démocrate de l’Ohio et Harrison Schmitt était un sénateur du GOP du Nouveau-Mexique. Le républicain Jack Swigert a été élu à la Chambre du Colorado, mais est mort d’un cancer avant de prendre ses fonctions.

Le journaliste AP Jonathan J. Cooper a contribué de Phoenix, en Arizona.

