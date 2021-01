Quelle est la prochaine pour Empire blingde Kelly Mi Li et Andrew Gray?

Plus tôt cette semaine, le couple a confirmé qu’il était de retour après avoir pris une pause d’environ six mois en 2020. Ainsi, lors d’une discussion exclusive avec E! News, nous avons demandé à Kelly et Andrew quelle serait leur prochaine étape en tant que couple.

Par Kelly, ils ont hâte d’avoir une famille un jour, mais ils ont quelques étapes à franchir en premier. «Nous vivons toujours séparés en ce moment, des ménages séparés», a expliqué Kelly à E !. « Vous savez, pour nous, nous voulons prendre notre temps, nous voulons le faire correctement – et nous le faisons bien. »

Elle a poursuivi: « Nous avons le reste de nos vies ensemble. Donc, il n’y a aucune raison de » se précipiter « . Mais nous voulons avoir une famille, nous voulons avoir des enfants dans le futur et faire courir le petit Drew et le petit Kelly. «

Quant à Andrew, il a révélé qu’il se sentait déjà marié à son Empire bling co-star.