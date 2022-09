Kelly Craft, ambassadrice de Trump au Canada, entre dans la course des gouverneurs du Kentucky

Cet article fait partie de Watching Washington, une dépêche régulière des correspondants de CBC News sur la politique américaine et les développements qui affectent les Canadiens.

Quoi de neuf

L’une des personnes les plus dignes de confiance de l’ancien président américain Donald Trump, qui a joué un rôle central dans la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain, entre dans la course serrée pour devenir gouverneur du Kentucky.

Kelly Craft, qui a été à la fois ambassadrice des États-Unis au Canada et ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, a annoncé mercredi qu’elle entrerait dans le champ des candidats cherchant à devenir le candidat républicain au poste de gouverneur.

Dans une lettre publiée sur son site Web, Craft a déclaré: “Je ne cherche pas d’emploi. Je cherche à en faire un.”

“Des décisions difficiles sont prises chaque jour autour des tables de cuisine du Kentucky. Nous traversons des moments difficiles et les gens ont besoin d’aide.”

L’ambassadrice des États-Unis au Canada, Kelly Craft, sourit lors d’une cérémonie à Rideau Hall pour présenter ses lettres de créance le 23 octobre 2017. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Bien qu’elle ait servi pendant l’un des moments les plus difficiles de la relation canado-américaine, Craft était très appréciée des hauts responsables canadiens pendant ses deux années à Ottawa, en grande partie parce qu’elle avait l’oreille de Trump et était considérée comme ayant de l’influence à la Maison Blanche.

“Je lui souhaite bonne chance. C’est une bonne personne et une grande amie”, a déclaré David MacNaughton, qui a été ambassadeur du Canada aux États-Unis au cours de la même période.

Quel est le contexte

Craft a été la voix de Trump au Canada lors de la renégociation de l’ALENA, après que l’ancien président eut menacé de déchirer l’accord de libre-échange.

Après des mois de négociations difficiles, les États-Unis sont parvenus pour la première fois à un accord avec le Mexique en septembre 2018. Le Canada a signé un mois plus tard .

Le président américain Donald Trump, à gauche, sourit alors que l’ambassadeur américain à l’ONU, Kelly Craft, à droite, prend la parole lors d’un déjeuner avec des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies dans la salle du Cabinet de la Maison Blanche à Washington le 5 décembre 2019. (Andrew Harnik/Associated Press)

Craft est un ardent défenseur de Trump, aux côtés de l’ancien président à la suite des émeutes du 6 janvier au Capitole, et de ses mensonges persistants selon lesquels l’élection présidentielle de 2020 lui a été volée.

Lors d’un entretien avec Pouvoir et politique lors du voyage du premier ministre Justin Trudeau à Washington en novembre 2021, Craft a esquivé les questions sur l’impact de la fraude électorale sur la démocratie.

À l’époque, elle a également confirmé qu’elle soutiendrait Trump s’il se présentait à la présidence en 2024.

“Je suis absolument un grand fan de Donald Trump et je soutiendrai toutes les décisions qu’il prendra”, a déclaré Craft.

Et après

Craft, originaire du Kentucky, doit d’abord remporter l’investiture républicaine, afin de défier le gouverneur démocrate Andy Beshear aux élections générales de novembre prochain. Les votes du parti sont en mai 2023.

Alors que le Kentucky a basculé vers le républicain ces dernières années, Beshear a toujours reçu de fortes cotes d’approbation. L’État a publié des records de création d’emplois et d’investissements pendant son mandat et a enregistré ses les taux de chômage les plus bas jamais enregistrés.

Beshear a également reçu des éloges pour les réponses de son administration aux conditions météorologiques extrêmes qui ont frappé l’État ces derniers mois. Des inondations historiques dans la partie orientale du Kentucky ont tué 39 personnes en août. Une série de tornades a ravagé la partie ouest de l’État en décembre dernier, tuant 80 personnes.

Bogdan Gaicki étudie les dégâts causés par les tornades à Mayfield, Ky., le 12 décembre 2021. Des dizaines de tornades dévastatrices ont rugi dans cinq États américains pendant la nuit, faisant plus de 80 morts. (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Pendant son séjour à Ottawa, Craft a déclaré qu’elle croyait aux «deux côtés de la science» en matière de changement climatique.

“Je pense que les deux côtés ont leurs propres résultats, à partir de leurs études, et j’apprécie et je respecte les deux côtés de la science”, a déclaré Craft à Rosemary Barton de la CBC dans une interview en octobre 2017.

Le nouvel ambassadeur des États-Unis au Canada sur la science des changements climatiques Kelly Kraft prend ses fonctions à Ottawa aujourd’hui en disant à Rosemary Barton de la CBC qu’elle croit aux « deux côtés de la science » du changement climatique.

Craft est marié au magnat du charbon Joe Craft, et ils sont des donateurs républicains de longue date, contribuant des millions de dollars au parti et aux candidats du GOP.

Les Crafts ont également été les principaux donateurs d’initiatives universitaires dans le Kentucky, et elle a souligné son engagement envers l’éducation lors du déploiement de sa campagne mercredi.

Parmi les autres candidats dans la course à l’investiture républicaine figurent le procureur général de l’État Daniel Cameron, le commissaire à l’agriculture de l’État Ryan Quarles, le vérificateur de l’État Mike Harmon et le représentant de l’État Savannah Maddox.