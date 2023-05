«Kelly Clarkson Show» qualifié de lieu de travail toxique par les employés: rapports – National

Le programme TV de jour à succès Le spectacle de Kelly Clarkson est une question de positivité et de bonheur – mais cette attitude joyeuse ne s’étend pas dans les coulisses, selon un certain nombre de membres actuels et anciens du personnel.

Dans un exposé partagé par Rolling Stone vendredi, 10 anciens et un membre actuel du personnel de Le spectacle de Kelly Clarkson ont déclaré avoir été intimidés et harcelés par les producteurs de l’émission, certains au point de pleurer, de vomir et d’angoisse mentale.

Les 11 sources anonymes ont convenu que Clarkson, le visage de la production de jour populaire, ignore probablement comment les membres du personnel plus subalternes sont traités sur le plateau. Ils ont affirmé que le producteur exécutif Alex Duda, qualifié de « monstre » par un ancien membre du personnel, protège Clarkson des plaintes concernant l’environnement de travail « toxique » que Duda aurait créé.

« Kelly n’a aucune idée du mécontentement de son personnel », a déclaré un ancien membre du personnel à Rolling Stone.

Un autre ancien employé a décrit Clarkson, 41 ans, comme « fantastique ».

« C’est une personne qui ne traite jamais personne avec autre chose que de la dignité et qui est incroyablement reconnaissante », ont-ils déclaré au point de vente.

Ni Clarkson ni Duda n’ont commenté publiquement les nouvelles allégations.

Les membres du personnel, qui seraient tous des vétérans de l’industrie du divertissement, ont déclaré qu’ils étaient sous-payés, surmenés et «traumatisés» par l’expérience professionnelle. Beaucoup ont dit que leur santé mentale avait souffert en travaillant sur Le spectacle Kelly Clarkson, certains si gravement qu’ils ont dû suivre une thérapie après avoir quitté leur emploi.

Les sources ont déclaré que certains employés ont dû prendre un deuxième emploi en tant que promeneurs de chiens ou chauffeurs Uber Eats pour payer leurs factures. (Le salaire moyen des employés à Le spectacle de Kelly Clarkson n’est pas connue publiquement.)

Plusieurs membres du personnel ont déclaré avoir déposé des plaintes auprès des RH concernant le comportement harcelant de Duda et d’autres personnes sur le plateau, mais n’ont vu aucune mesure prise. Un ancien membre du personnel a déclaré qu’un producteur anonyme était « verbalement abusif » et avait à une occasion jeté une agrafeuse dans son bureau. Un autre a affirmé avoir été réprimandé par Duda lorsqu’ils ont demandé lors d’une réunion comment Le spectacle de Kelly Clarkson prévu de lutter contre la propagation des crimes de haine anti-asiatiques.

« Il y a une culture de non-responsabilité pour certaines personnes, et cela doit changer », a déclaré un ancien membre du personnel.

En réponse à la Pierre roulante article, un membre du personnel actuel a dit Divertissement ce soir que la marque « toxique » de l’émission a été une « surprise ».

« Kelly est une production au rythme rapide et n’est pas sans stress, mais rien dans l’environnement ne peut être étiqueté toxique », a déclaré la source anonyme. HE. « La série nous paie toujours bien que nous ayons dû fermer tôt à cause de la grève des scénaristes. »

La même source a affirmé que la production travaillait sur des moyens de retenir le personnel à Los Angeles, où les quatre premières saisons ont été filmées, au milieu du déménagement récemment annoncé de la série à New York.

Un porte-parole de NBCUniversal, qui diffuse Le spectacle de Kelly Clarksona contesté les allégations d’environnement de travail toxique dans une déclaration à HE.

« Nous nous engageons à créer un environnement de travail sûr et respectueux et prenons très au sérieux les plaintes sur le lieu de travail et insinuer le contraire est faux », indique le communiqué. « Lorsque des problèmes sont signalés, ils sont rapidement examinés, étudiés et traités de manière appropriée. Le spectacle de Kelly Clarkson s’efforce de créer un lieu de travail sûr, respectueux et équitable qui nourrit une culture d’inclusivité et de créativité.

Le spectacle de Kelly Clarkson n’est pas la première production télévisée de jour à être qualifiée de toxique. Le spectacle Ellen DeGeneres, TMZ et Le spectacle de Tyra Banks (qui a été produit par Duda), entre autres, ont tous également fait face à des allégations de mauvais traitements infligés à des employés.

Le spectacle de Kelly Clarkson a été créée le 9 septembre 2019 et tourne actuellement sa quatrième saison (bien qu’elle ait dû arrêter la production à la suite de la grève de l’écrivain). La production a reçu 13 Daytime Emmys, dont trois pour l’animateur exceptionnel de talk-show de divertissement pour Clarkson.