Kelly Clarkson se retire de sa carrière musicale à cause de Céline Dion ?

Kelly Clarkson a avoué en plaisantant qu’elle prendrait sa retraite d’un moment à l’autre alors qu’elle a reçu les félicitations de Céline Dion pour avoir couvert Mon coeur continuera.

Tout a commencé le mois dernier lorsque À cause de toi le chanteur a interprété la chanson du chanteur de 52 ans des années 1997 Titanesque film, dans le cadre du segment « Kellyoke » de son talk-show, Le spectacle de Kelly Clarkson.

Le mardi 8 octobre 2024, Dion s’est rendue sur Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle elle a salué la performance de Kelly, la qualifiant de « absolument incroyable ».

Clarkson a en réponse remercié la superstar canadienne pour son soutien en disant : « Vous n’imaginez pas à quel point le simple fait de remarquer mon existence compte pour moi ! »

Kelly Clarkson a fait l’éloge de Céline Dion

« Merci beaucoup d’être un exemple incroyable de véritable passion et d’être l’un des plus grands chanteurs de tous les temps qui m’inspire encore aujourd’hui », a-t-elle ajouté.

De plus, le Plus fort La chanteuse dans une vidéo supplémentaire a décrit comment elle se sentait comme si elle s’était rachetée car elle n’était pas ravie de son interprétation du Pouvoir de l’amour chanson du chanteur Je me rends quand elle était candidate à la première saison de Idole américaine en 2002.

« Je dois rendre hommage à quelqu’un qui est pour moi une héroïne vocale, comme si elle était l’une de mes principales inspirations pour expliquer pourquoi je suis chanteuse », a ajouté la femme de 42 ans.

La chanteuse conclut le message en disant en plaisantant que parce qu’elle (Dion) a prononcé son nom, elle peut arrêter maintenant dans la vie. «Je prends ma retraite. Bonne nuit », a plaisanté Clarkson.