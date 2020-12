Kelly Clarkson s’ouvre sur son divorce.

Lors d’un 30 novembre entrevue avec Glennon Doyle et Alicia Keys sur Le spectacle de Kelly Clarkson, la chanteuse de «Because Of You» a parlé franchement de sa rupture avec le talent manager Brandon Blackstock.

«C’est horrible», le Idole américaine alun a souligné. «Il y a tellement de parties difficiles et le plus difficile pour moi, ce sont les enfants. C’est la partie la plus difficile pour moi. Vous savez, je pense toujours qu’en tant que femmes, en particulier, nous sommes entraînées – Alicia et moi parlions plus tôt – à tout affronter et vous pouvez y faire face et vous allez bien. Mais ce sont vos bébés qui vous préoccupent. »

Comme les fans se souviendront peut-être, la gagnante du Grammy a demandé le divorce de son mari en juin après près de sept ans de mariage et deux enfants – fille Rivière Rose, 6 ans et fils Remington Alexander, 4. Le 19 novembre, Kelly a obtenu la garde physique primaire provisoire des deux enfants à Los Angeles, Californie.