Kelly Clarkson révèle comment elle se connecte à ses invités et à son public

Kelly Clarkson, chanteuse, compositrice et animatrice américaine du talk-show primé aux Emmy Awards Le spectacle de Kelly Clarksona dévoilé ses prouesses pour interagir avec tout le monde sur le plateau de son émission.

Lors d’une interview avec E! News’ La co-animatrice Kelitie Knight a révélé que sa vulnérabilité l’avait aidée à créer un lien avec les gens qui l’entouraient.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas difficile pour moi d’être vulnérable en tant que personne. Mais quand cela concerne la vie des autres, c’est là que c’est difficile. Il faut trouver le juste équilibre entre « Attends, est-ce que ça va ? » ou « Est-ce que je peux parler de mon enfant avec ça ? » »

Kelly a également révélé qu’elle appliquait cette philosophie à chaque relation et à chaque chagrin d’amour.

« Comme dans mon chagrin d’amour, il y a certaines choses dont je parle et d’autres dont je ne parle pas. Ce n’est pas que je ne me sens pas à l’aise d’en parler. C’est juste que je ne le fais pas si d’autres personnes sont impliquées. C’est [about] « Comment suivre cette ligne », a-t-elle ajouté.

Selon le même média, Kelly a appris à équilibrer sa vulnérabilité avec sa vie privée après avoir accepté la maternité et partagé deux enfants, River Rose et Remington Alexander, avec son ex-mari Brandon Blackstock.

« Parce que le niveau de dépression et les choses qui accompagnent le divorce ou le deuil sont extraordinairement difficiles. On se sent seul, et c’est juste une bénédiction de pouvoir avoir cet exutoire pour ces émotions qui nous submergent », a-t-elle déclaré.

Il convient de mentionner le fait que le Miss Indépendante la chanteuse à succès se sent appréciée pour son intelligence émotionnelle et elle a canalisé ses émotions dans son album de 2023 Chimie après sa séparation d’avec Remington.